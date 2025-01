Volo arriva a Berlino 1 minuto dopo mezzanotte: negato l’atterraggio, dirottato a 250 chilometri di distanza

video suggerito

Un volo Ryanair, decollato in serata da Gran Canaria con destinazione Berlino, è arrivato un minuto dopo la mezzanotte presso l'aeroporto della capitale tedesca ed è stato dirottato ad Hannover. Nello scalo vige infatti il divieto di atterraggio tra le 00.00 e le 5.00 del mattino. La compagnia che non rispetta la disposizione rischia una multa fino a 50mila euro.

Il volo partito in ritardo e atterrato nell‘aeroporto sbagliato. È la disavventura accaduta ai passeggeri di un aereo Ryanair che alcuni giorni fa, domenica 5 gennaio, è decollato in serata da Gran Canaria con destinazione Berlino. L'arrivo era previsto per le 22.50.

Secondo i dati raccolti da Flightradar24, il volo è arrivato nei pressi della capitale tedesca circa un minuto dopo la mezzanotte e per questo ha dovuto interrompere l'atterraggio nello scalo Berlino-Brandeburgo (BER). L'aereo è stato quindi dirottato ad Hannover, dove è atterrato intorno alle 00.40.

Come spiega il quotidiano tedesco Bild, infatti, nessun aereo di linea può decollare o atterrare a Berlino tra la mezzanotte e le 5 del mattino. Le operazioni sono consentite solo a un numero limitato di voli tra le 23.00 e mezzanotte e tra le 5.00 e le 6.00. Se il divieto viene ignorato, la compagnia aerea rischia una multa fino a 50mila euro.

A quanto si apprende, il Boeing 737 Max della compagnia avrebbe iniziato la discesa arrivando fino a 427 metri di quota e con la pista a poche centinaia di metri di distanza. Ma è a quel punto che la torre di controllo ha chiesto al velivolo di deviare ad Hannover, visto che era ormai passato l'orario consentito per l'atterraggio.

I piloti avrebbero anche tentato di convincere i responsabili per ottenere l'autorizzazione, ma senza successo. "Il volo è stato costretto a deviare verso l’aeroporto di Hannover a causa del rifiuto del personale di controllo del traffico aereo di consentire l’atterraggio entro 90 secondi dal rigido orario di coprifuoco dell’aeroporto a mezzanotte", ha fatto sapere Ryanair in una nota invia via e-mail al Corriere della Sera.

"Di conseguenza, i passeggeri hanno dovuto viaggiare per circa 3 ore da Hannover a Berlino in pullman. Indipendentemente da eventuali sanzioni non c’è stata alcuna possibilità di atterrare a Berlino a causa del coprifuoco e del personale di controllo del traffico aereo che non ha consentito alcuna ragionevole flessibilità per farlo".

Alla fine di luglio 2024 un altro aereo della compagnia Eurowings aveva dovuto interrompere l’atterraggio a mezzanotte a causa di un ritardo di dieci secondi e dirottare ancora una volta su Hannover. Anche in questo caso il motivo è stato il divieto di atterraggi notturni nell'aeroporto della capitale tedesca.