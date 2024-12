Terremoto a Vanuatu, danni e vittime: la potenza della scossa di magnitudo 7.3 nei video di un’officina Il terremoto di magnitudo 7,3 che oggi ha colpito Vanuatu, arcipelago dell’Oceano Pacifico, ha causato molti danni, una breve allerta tsunami e secondo un testimone anche delle vittime. Distrutte ambasciate francesi e americane nella capitale Port Vila: in rete video di edifici crollati. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Susanna Picone

Un forte terremoto di magnitudo 7.3 ha colpito Vanuatu, nell’Oceano Pacifico meridionale: ci sono molti danni, è stato segnalato anche un breve allarme tsunami e secondo alcune testimonianze ci sarebbero anche delle vittime, per il momento ancora non confermate ufficialmente.

Vanuatu colpito da un terremoto di magnitudo 7.3

L'epicentro del sisma, rilevato alle 12.47 ora locale (01.47 GMT), è stato registrato a una profondità di 43 chilometri nel mare, a soli 30 chilometri a ovest della capitale secondo il Servizio geologico degli Stati Uniti (USGS). La scossa è stata molto potente e lo confermano i video diffusi in rete: in un filmato si vede l’interno di un’officina, c’è anche un video di una farmacia di Port Vila devastata dopo la forte scossa.

I video e le immagini degli edifici crollati

Un testimone, Michael Thompson, ha raccontato all'AFP di aver visto dei corpi senza vita negli edifici della capitale Port-Vila e ci sono video che mostrano danni ingenti anche a un edificio che ospita diverse rappresentanze diplomatiche. L'ambasciata francese è stata distrutta dal terremoto ma il personale diplomatico è “sano e salvo”, ha fatto sapere l'ambasciatore di Francia Jean-Baptiste Jeangène Vilmer su X. “Fortissimo terremoto a Vanuatu, ambasciata distrutta (strappata in 2, piano terra ambasciata schiacciato), personale sano e salvo ma numerose vittime nel Paese", scrive l'ambasciatore, parlando di "voli sospesi, comunicazioni interrotte, né acqua, né corrente elettrica, organizziamo i soccorsi".

In salvo anche il personale dell'ambasciata americana a Vanuatu, secondo quanto ha riferito la rappresentanza Usa in Papua Nuova Guinea. "Sebbene l'ambasciata degli Stati Uniti abbia subito danni significativi, tutto il personale è riuscito a evacuare l'edificio ed è stato censito", ha affermato la fonte in una dichiarazione sui social.

I terremoti sono comuni a Vanuatu, un arcipelago a bassa quota con una popolazione di 320.000 abitanti che si trova a cavallo della cintura sismica di fuoco del Pacifico,. Secondo il rapporto annuale Global Risks, è tra i Paesi più vulnerabili ai disastri naturali.