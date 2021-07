Violentava i bambini nell’asilo in cui lavorava: condannato a 14 anni di carcere Jayden McCarthy, 18 anni, è stato condannato a 14 anni di carcere per aver violentato diversi bambini nell’asilo in cui lavorava come educatore. Il giovane aveva 16 anni quando commise gli abusi e aveva da poco iniziato a lavorare presso l’asilo nido di Torquay.

A cura di Davide Falcioni

Jayden McCarthy, 18 anni, è stato condannato a 14 anni di carcere per aver violentato diversi bambini nell'asilo in cui lavorava come educatore. Il giovane aveva 16 anni quando commise gli abusi e aveva da poco iniziato a lavorare presso l'asilo nido di Torquay: era accusato di aver molestato sessualmente almeno otto alunni di età compresa tra i due ei quattro anni in un periodo di due settimane e mezzo nel luglio del 2019. Il giovane è stato arrestato dopo che una bambina ha confidato ai suoi genitori dettagliatamente le violenze subito dal teenager. A quel punto è immediatamente scattata la denuncia e la polizia ha guardato 250 ore di video ripresi dalle telecamere a circuito chiuso della scuola. Nel corso del processo il pubblico ministero ha spiegato alla corte che sono stati accertati almeno tredici abusi. "Queste aggressioni erano di grado variabile, dal toccare il bambino sopra i vestiti nelle sue zone intime fino ad un caso di stupro orale conclamato con una bambina" ha evidenziato il procuratore Jason Beal.

Jayden McCarthy era stato assunto poi sottoposto ad una formazione che non aveva fatto emergere nessuna anomalia nel suo comportamento. I sospetti nei suoi confronti sono iniziati quando una bimba di 3 anni è tornata a casa con abiti diversi rispetto a quelli coi quali era stata mandata a scuola dai suoi genitori. La piccola ha poi riferito di essere stata violentata alla madre. A quel punto sono intervenuti i servizi sociali e la polizia è stata informata: la bimba ha comunicato gli stessi dettagli a un agente. E per Jayden è scattato l'arresto. Le indagini condotte dopo la denuncia hanno accertato che quello che anche altri bambini avevano dovuto subire molestie e abusi sessuali.