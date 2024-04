Violenta tempesta di vento in Sudafrica: veicoli spinti giù da un viadotto, tetti sradicati e scuole chiuse Nel fine settimana una violenta tempesta di vento ha devastato la provincia del Capo occidentale, in Sudafrica, inclusa Città del Capo. Sui social sono stati condivisi diversi video che mostrano i forti venti spingere alcuni veicoli giù da un viadotto, tra cui il rimorchio di un camion. In diverse zone della provincia sono stati sradicati alberi e tetti, il vento ha alimentato incendi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Eleonora Panseri

Nel fine settimana una violenta tempesta di vento ha devastato la provincia del Capo occidentale, in Sudafrica, inclusa Città del Capo. Sui social sono stati condivisi diversi video che mostrano i forti venti spingere alcuni veicoli giù da un viadotto, tra cui il rimorchio di un camion.

Il fatto è stato ripreso da un automobilista che viaggiava a bordo di un veicolo dietro al camion coinvolto nello scioccante episodio. Nel filmato si vede il rimorchio vicino al bordo del ponte che inizia a inclinarsi di lato, intercettato dal forte vento, e oscillare pericolosamente. Il mezzo traballa un paio di volte, poi si inclina del tutto oltre la barriera laterale del ponte, si capovolge e cade oltre il lato del cavalcavia.

Miracolosamente, come riferiscono le autorità del Sud Africa, non ci sono state vittime o feriti gravi. Per evitare conseguenze ben più gravi, come si legge sui quotidiani esteri, diverse strade e anche alcune scuole sono state chiuse per evitare incidenti. Le autorità hanno chiesto ai residenti di stare lontani dalle strade ed evitare viaggi non necessari.

"Non abbiamo preso la decisione di chiudere le scuole alla leggera: lo abbiamo fatto per estrema cautela, per proteggere i nostri studenti e il personale scolastico. È sempre meglio prevenire che curare", ha detto alla stampa il ministro dell'Istruzione del Capo occidentale, David Maynier.

I forti venti in diverse zone della provincia hanno anche fatto saltare i tetti, sradicato alberi e alimentato incendi, radendo al suolo un'azienda vinicola a Stellenbosch e almeno tre proprietà nella zona di Glencairn.

Si prevede che i venti proseguiranno con la stessa intensità nella giornata di oggi, lunedì 8 aprile. Il servizio meteorologico ha anche diramato allerte per forti piogge che potrebbero provocare allagamenti.