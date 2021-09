Vescovo esorcista omofobo si dimette: si è innamorato di una scrittrice di romanzi erotico satanici Xavier Novell, fino a pochi mesi fa ritenuto una delle figure di maggiore spicco del mondo ecclesiastico spagnolo, ha rassegnato le sue dimissioni da vescovo: si è infatti innamorato di Silvia Caballol, psicologa 38enne divorziata, autrice di romanzi erotici a sfondo satanico.

A cura di Davide Falcioni

Al cuore non si comanda, come è noto. Per questo monsignor Xavier Novell Gomà, fino a pochi giorni fa vescovo 52enne di Solsona, in Catalogna, ha deciso di rassegnare le dimissioni dopo essersi innamorato di una donna. La notizia, di per sé, potrebbe non fare particolare scalpore visto che non è la prima volta che accade che un religioso decida di spogliarsi dell'abito talare per amore: a incuriosire stavolta è però il fatto che il monsignore ha deciso di fidanzarsi con una scrittrice di romanzi erotici a sfondo anche satanico, tal Silvia Caballol, psicologa 38enne divorziata, autrice di libri come "L'inferno della lussuria di Gabriel". La donna avrebbe fatto perdere la testa al vescovo che, particolare che rende la vicenda ancor più interessante, era noto per le sue posizioni piuttosto conservatrici.

Xavier Novell era ritenuto una delle figure di maggiore spicco del mondo ecclesiastico spagnolo: fu Papa Benedetto XVI nel 2010 a nominarlo vescovo a soli 41 anni, rendendolo il più giovane della Spagna. Negli anni hanno inoltre fatto notizia le sue pratiche esorcistiche, le prese di posizione contro gli omosessuali corredate persino da proposte di "rieducazione" dei fedeli gay. Novell ha più volte espresso posizioni molto conservatrici contro l'aborto e si era schierato apertamente per l'indipendenza della Catalogna.

Novell ha inviato a Papa Francesco la richiesta di dimissioni, che è stata accolta il 23 agosto, spiegandola sua scelta per “motivi strettamente personali”. Lunedì, tuttavia, il sito di notizie Religion Digital, e subito dopo altri giornali spagnoli come El País, hanno rivelato la vera ragione: il religioso si sarebbe innamorato della scrittrice spagnola Silvia Caballol. La diocesi di Solsona ha rifiutato di fornire dettagli — posizione espressa anche oggi attraverso un comunicato stampa — mentre la stampa iberica ha iniziato ad approfondire la storia pubblicando diversi dati su quella che sarebbe la nuova vita dell'ex vescovo 52enne con l'autrice 38enne di romanzi noti in Spagna per le loro trame erotiche e i temi forti.