Vertice Nato, il sinistro avviso da Mosca: “Zona di impatto della centrale nucleare di Zaporizhzhia” Il messaggio ai leader Nato per il vertice in Lituania arriva dalla portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, in un momento di massima allerta per quello che potrebbe accadere alla centrale ucraina in mano ai russi, dopo la controffensiva di Kiev proprio nella regione di Zaporizhzhia.

Mentre tutti i leader della Nato si preparano all’imminente vertice dell’alleanza Atlantica, in programma in Lituania la prossima settimana, dall'11 al 12 luglio, per discutere soprattutto della guerra in Ucraina, da Mosca oggi arriva un sinistro avvertimento all’Occidente: L’area è nella zona di impatto diretto di un possibile incidente alla centrale nucleare di Zaporizhzhia. Il sibillino messaggio arriva per bocca della portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, non nuova a simili esternazioni, e in un momento di massima allerta per quello che potrebbe accadere alla centrale ucraina in mano ai russi, dopo la controffensiva di Kiev proprio in quella direzione.

Accusando nuovamente l'Ucraina di “danni sistematici” all'impianto nucleare, Zakharova ha affermato che al Vertice Nato di Vilnius di martedì e mercoledì “l'attenzione principale dovrebbe essere dedicata alla centrale nucleare di Zaporizhzhia” perché "Dopotutto, la stragrande maggioranza dei membri dell'alleanza si troverà nella zona di impatto diretto" se dovesse accadere qualcosa all’impianto.

La capitale lituana Vilnius in effetti si trova a circa mille chilometri dalla centrale nucleare più grande d'Europa che è attualmente anche quella più a rischio con l’intensificarsi dei combattimenti nella regione di Zaporizhzhia. Da giorni infatti sia la Russia che l’Ucraina hanno ripreso ad accusarsi a vicenda di aver pianificato di attaccare l'impianto, che si trova nel territorio controllato dai russi ma vicino alla linea del fronte. Al vertice si discuterà forse anche della centrale di Zaporizhzhia ma molti dei colloqui saranno incentrati invece sul sostegno militare a Kiev e sulla promessa di bombe a grappolo che gli Usa hanno fatto a Zelensky attirando i malumori degli alleati che ne hanno messo al bando l'uso già da anni.

Zaporizhzhia e le accuse reciproche tra Russia e Ucraina

Lo stesso presidente dell'Ucraina Zelensky nei giorni scorsi ha sostenuto che la centrale è sotto grave minaccia in quanto recentemente le forze russe avrebbero minato il tetto di diversi reattori. Il sindaco della vicina città di Energodar inoltre aveva riferito che i russi avevano chiesto a tutti i tecnici di allontanarsi dalla città. Mosca dal suo canto ha smentito e nei giorni scorsi ha riferito che le forze armate ucraine sarebbero pronte ad attaccare l’impianto per riprenderne il controllo, ipotesi smentita a sua volta da Kiev.

Gli esperti dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica inviati presso l'impianto al momento hanno affermato di non aver osservato alcuna indicazione che faccia ipotizzare la presenza di mine o esplosivi nella centrale nucleare anche se hanno ribadito la necessità di avere un maggiore accesso agli impianti per essere sicuri.