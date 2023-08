Vernice sparata sulla folla durante serata in discoteca, giovane resta cieco: risarcito con 230mila euro Dillon Connery ha perso la vista a causa della vernice sparata dalle “pistole” di un locale sull’isola di Maiorca, in Spagna, nel 2018. Aveva gli occhi “spaccati come gusci di noce”, aveva ricordato la madre. Ora è arrivato il risarcimento.

A cura di Biagio Chiariello

Un turista britannico riceverà oltre 200.000 sterline di risarcimento (230mila euro circa) da una discoteca di Maiorca dopo essere rimasto cieco da entrambi gli occhi a seguito di un tragico incidente a base di vernice colorata. Dillon Connery, 18enne all'epoca dei fatti, aveva gli occhi "spaccati come gusci di noce" al termine della serata al Carwash Club di Magaluf nel luglio 2018. Sua madre aveva detto che i suoi occhi erano stati "cancellati e distrutti" dai molteplici interventi chirurgici che comunque non hanno salvato la sua vista.

Ora, un tribunale di Maiorca ha stabilito che non sono state prese misure adeguate per salvaguardare gli ospiti, condannando il club a pagare € 150.000 (£ 130.000) a titolo di risarcimento. L'altra quota è stata invece pagata dalla compagnia assicurativa del club nei confronti di Dillon.

I fatti risalgono all'11 luglio 2018. Dillon e i suoi amici stavano partecipando alla serata proposte dai tanti nightclub dell'isola, quando a un certo punto lo staff del locale ha "sparato" vernice colorata da delle pistole montate sul palco. Liquido che è finito negli occhi del ragazzo che in quel momento era solo. "I suoi amici erano andati al bar e Dylan è rimasto da solo per cinque minuti. I suoi occhi sono andati in frantumi" ha ricordato la madre. Quando gli altri ragazzi sono tornati, hanno pensato che il giovane fosse stato aggredito tanto era il dolore che provava.

Dillon è stato portato all‘ospedale universitario Son Espases di Palma, poi con la famigli è tornato in Scozia dove è finito in cura presso il Gartnavel Royal Hospital. "Il chirurgo non riusciva a credere con quanta forza fosse stato colpito" ha aggiunto sua madre.

Inizialmente aveva ricevuto un risarcimento di 2.600 euro (2.246) perché i giudici non erano riusciti a dimostrare che fosse davvero cieco. Un tribunale distrettuale ha però trovato prove contraddittorie provenienti dall'ospedale di Palma, concludendo effettivamente che era stato accecato dalla pistola a spruzzo.