video suggerito

Veniva utilizzata per tenere ferma una porta: scultura in marmo sarà venduta per 3.2 milioni di euro Il busto di Bouchardon è una scultura risalente all’inizio del XVIII secolo. Era stata acquistata dal consiglio comunale di Invergordon, in Scozia, nel 1930. Ma non è mai stata esposta e se ne sono perse le tracce. Fino a 1998 quando si è scoperto che era usata “tenere aperta la porta di un capannone”. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Biagio Chiariello

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Una scultura acquistata per appena 5 sterline (circa 6 euro) e utilizzata come fermaporta sarà probabilmente venduta per oltre £ 2,5 milioni (€ 3,2 milioni) in Scozia. Ci sono voluti anni per decidere il destino del busto di Bouchardon, realizzato dallo scultore francese Edmé Bouchardon all'inizio del XVIII secolo e raffigurante il defunto proprietario terriero e politico John Gordon.

Il consiglio comunale di Invergordon, proprietario dell'opera d'arte, ha chiesto e ottenuto l'approvazione della corte dello sceriffo di Tain, nelle Highlands scozzesi, per venderla, come ha confermato un portavoce della stessa amministrazione locale alla CNN. Il comune di Invergordon acquistò la scultura, sopravvissuta a un incendio del castello del XIX secolo, nel 1930, dal momento che "si diceva che Gordon fosse il fondatore di Invergordon", hanno spiegato i funzionari. Il consiglio accettò così di collocarla nel municipio.

Tuttavia, il busto non è mai stato esposto e, anzi, se ne sono perse le tracce. Solo nel 1998 è stato trovato e utilizzato per "tenere aperta la porta di un capannone in un parco industriale", secondo l'Highland Council. In un rapporto di maggio sulla proposta di vendita, il consiglio ha affermato che un acquirente privato estero aveva contattato la casa d'aste Sotheby's e aveva avanzato un'offerta di oltre 2,5 milioni di sterline. L'acquirente non identificato si è anche offerto di pagare per una replica di qualità museale del busto da esporre nell'area locale.

Leggi anche Operaio morto per esposizione all’amianto, Fincantieri condannata a pagare un milione e 150mila euro

I funzionari locali hanno poi ammesso di non aver mai esposto la scultura "a causa del suo alto valore", sebbene fosse stata prestata al Louvre di Parigi nel 2016 e al Getty Museum di Los Angeles l'anno successivo. La CNN ha chiesto se si terrà un‘asta per la vendita del busto, ma la portavoce non ha confermato."