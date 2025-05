Valanga sull’Eiger in Svizzera, travolte diverse persone: operazioni di salvataggio in corso

video suggerito

Una valanga sull'Eiger, in Svizzera, ha travolto diverse persone e ha richiesto l'intervento di numerosi soccorritori con gli elicotteri. Al momento, secondo quanto sottolinea la Farnesina, non risultano italiani coinvolti, ma diverse persone sono state investite dalla valanga.

A cura di Gabriella Mazzeo

Una valanga ha travolto diverse persone sull'Eiger, in Svizzera, nell'Oberland Bernese. I soccorritori sono al lavoro per recuperare eventuali dispersi e feriti: la notizia è stata diffusa dalla polizia di Berna su X, che ha fatto sapere di essere all'opera per estrarre le persone sepolte dalla valanga. Sul posto vi sono diversi elicotteri e numerosi soccorritori.

L'Eiger raggiunge un'altezza di quasi 4mila metri e non è lontano dal confine tra i cantoni di Berna e del Vallese. Nelle vicinanze si trovano le località turistiche di Grindelwald, Lauterbrunnen e Wengen.

La valanga si sarebbe verificata poco dopo mezzogiorno ma sono ancora pochissime le informazioni su quanto accaduto. Al momento non risulterebbero italiani coinvolti: a confermarlo, come riporta Corriere della Sera, è la Farnesina.

Secondo le prime informazioni, le operazioni di soccorso e di ricerca in seguito alla valanga sono ancora in corso. Si escluderebbe per il momento la presenza di italiani ma sarebbero ancora diverse le persone travolte che non sono state recuperate. Le forze dell'ordine e i soccorritori sono all'opera per mettere in sicurezza tutti coloro che sono stati coinvolti nella valanga. Ulteriori informazioni saranno rese disponibili nelle prossime ore con il prosieguo delle operazioni.