video suggerito

Va a lavoro e dimentica la figlia in auto per 5 ore: trovata morta bimba di 2 anni, dramma a Valencia Una bambina di 2 anni è morta a Castellón de la Plana (Valencia), in Spagna, dopo che il padre ha dimenticato di portarla all’asilo lasciandola in auto per 5 ore. Aperta inchiesta. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Ida Artiaco

330 CONDIVISIONI condividi chiudi

Tragedia a Valencia, in Spagna, dove una bimba di due anni è morta dopo essere stata dimenticata in auto dal padre che era andato a lavorare. È successo ieri. L'uomo avrebbe dovuto accompagnarla all'asilo e solo verso mezzogiorno si è reso conto che c'era qualcosa che non andava.

La piccola si trovava nell'auto parcheggiata in strada nella città di Castellón de la Plana, secondo quanto ricostruito da fonti della Polizia Nazionale. Il papà doveva accompagnarla all'asilo ma è andato a lavorare, dimenticandola sui sedili posteriori della vettura, dove è rimasta sola per almeno 5 ore fino a quando è stata trovata morta intorno a mezzogiorno, quando l'uomo è tornato a prendere il veicolo.

La Polizia di Stato ha aperto un'indagine per fare chiarezza su quanto successo, di cui al momento non si conoscono ulteriori dettagli. Il papà della giovanissima vittima è stato iscritto nel registro degli indagati con l'accusa di omicidio colposo.

Episodi del genere si sono già verificati in Spagna negli ultimi mesi. Solo un anno fa, a luglio, un bambino di quattro anni è morto nel comune di O Porriño, a Pontevedra, dopo aver trascorso diverse ore dimenticato all'interno di un veicolo parcheggiato in un parcheggio sterrato nella zona di A Relva, in una giornata di sole e temperature elevate. Lo scorso luglio anche in Italia, precisamente a Venezia, una bimba di un anno è deceduta dopo essere rimasta chiusa in auto, parcheggiata sotto il sole a Marcon (Venezia), per alcune ore. Quando il padre è tornato alla macchina si è reso conto della tragedia, ed ha chiamato i soccorsi.