Il Presidente degli USA, Donald Trump e risultato positivo al Coronavirus. Così anche la moglie Melania. L'annuncio su Twitter: "Stasera, io e Melania siamo risultati positivi per COVID-19. Inizieremo immediatamente il nostro processo di quarantena e di ripreso. Supereremo questo INSIEME!". Nella serata di ieri giovedì 1 ottobre era arrivata la conferma ufficiale che Hope Hicks, una delle più strette collaboratrici di Trump, era risultata positiva al Coronavirus. Hicks, 31 anni, ha accompagnato il presidente nelle ultime trasferte. La notizia del contagio del numero uno della Casa Bianca arriva ad un mese dalle elezioni presidenziali del prossimo 3 novembre.

Trump e la moglie "stanno bene"

Il medico del presidente statunitense ha confermato che Trump e Melania sono positivi, ha aggiunto che stanno bene e che si trovano in isolamento alla Casa Bianca, senza specificare quanto a lungo dovranno restarci. Non è ancora noto se i Trump abbiano sintomi.

Hope Hicks, la consigliera dalla quale è partito il contagio

Solo poche ore prima era stata resa nota la positività al Covid-19 della stretta collaboratrice del presidente Usa Hope Hicks. "Hope, che ha lavorato così duramente senza una pausa è risultata positiva al Covid-19, terribile!" aveva twittato Trump. La Hicks, riferisce la Cnn, non solo ha recentemente viaggiato in varie occasioni insieme al presidente, l'ultima volta per il dibattito a Cleveland in vista delle presidenziali, ma ha anche volato mercoledì scorso sull'elicottero del insieme ai più stretti collaboratori di Trump compreso il genero Jared Kushner mentre andavano ad un appuntamento elettorale in Minnesota. Secondo indiscrezioni, la Casa Bianca era a conoscenza della positività di Hicks già da 24 ore, anche se il presidente e la First Lady sono stati sottoposti al test solo da poco.

Fianco a fianco al Presidente USA senza mascherina

I video del giorno del dibattito di Cleveland mostrano la Hicks camminare senza mascherina verso il Marine One vicino a Stephen Miller e lo stesso Kushner. Eppure la Hicks, secondo quanto riferito da alcune fonti della Casa Bianca, era una delle poche nell'amministrazione USA che di tanto in tanto indossava la mascherina durante le riunioni.