USA, stalker ascolta podcaster, la perseguita per mesi e poi uccide lei e suo marito nella loro casa Una coppia di Seattle è stata uccisa da uno stalker nella loro casa: l’uomo aveva maturato un’ossessione nei confronti della donna dopo aver ascoltato un suo podcast.

A cura di Davide Falcioni

Un camionista texano ossessionato da una donna conosciuta in chat e residente nello stato di Washington ha ucciso lei e suo marito poi si è tolto la vita. Il delitto è stato commesso in una casa di Seattle e Zohreh Sadeghi, un'autrice di podcast di 33 anni, e suo marito Mohammad Milad Naseri, 35 anni. A ucciderli il 38enne Ramin Khodakaramrezaei, uno stalker che negli ultimi mesi aveva ripetutamente minacciato la coppia e che per questo era stato anche denunciato alla polizia. Il comandante Redmond Darrell Lowe ha confermato che gli agenti avevano dato la caccia a Khodakaramrezaei per una settimana prima del delitto ma non erano riusciti a trovarlo.

"Quello che è accaduto è il peggior esito possibile di un caso di stalking e il peggior incubo di ogni vittima, detective e capo della polizia", ha dichiarato Redmond Darrell Lowe. In una precedente dichiarazione scritta, il dipartimento di polizia ha spiegato che il camionista aveva iniziato a comunicare con Zohreh Sadeghi dopo aver ascoltato i suoi podcast. I due avevano sicuramente comunicato tra loro sull'app Clubhouse, ma le attenzioni di Khodakaramrezaei col passare del tempo si erano fatte sempre più insistenti: l'uomo aveva regalato fiori alla donna innumerevoli volte e le aveva scritto centinaia di messaggi, un atteggiamento aveva indotto Mohammad Milad Naseri e Zohreh Sadeghi a sporgere denuncia alla polizia.

Con l'intensificarsi delle molestie lo scorso 2 marzo era stato deliberato un "ordine di protezione" nei confronti della coppia: Khodakaramrezaei aveva infatti minacciato di presentarsi nella loro abitazione e di darle fuoco inviando messaggi vocali in cui dichiarava che non si sarebbe fermato a meno che "non si fosse ucciso o fosse morto". Le sue minacce si sono infine concretizzate: venerdì il camionista li ha raggiunti e li ha uccisi. Poi si è tolto la vita.