USA, sparatoria alla sede della CIA in Virginia: una donna ferita, chiusi i cancelli e traffico deviato Le guardie davanti al quartier generale della Cia hanno aperto il fuoco e ferito una persona. Lo riporta Nbc citando alcune fonti, secondo le quali l'incidente è avvenuto intorno alle 4.00 del mattino ora locale. Non è ancora chiaro cosa abbia spinto le guardie a sparare.

A cura di Biagio Chiariello

La sede della Cia in Virginia

Le guardie in servizio al quartier generale della CIA a Langley, in Virginia, hanno aperto il fuoco nelle prime ore di giovedì mattina, ferendo una donna. Secondo quanto riportato dalla NBC, l’episodio è avvenuto intorno alle 4:00 ora locale (le 10 in Italia), in seguito a un’allerta sicurezza scattata nei pressi dell’edificio, che ospita alcuni tra i più alti funzionari dell’intelligence estera statunitense. Le motivazioni che hanno portato all’uso delle armi da parte degli agenti non sono ancora state chiarite.

L’ingresso principale della struttura è stato immediatamente chiuso, mentre un portavoce dell’agenzia ha parlato di un “incidente di sicurezza” e ha invitato il personale a servirsi di percorsi alternativi. La donna ferita non sarebbe in pericolo di vita.

Anche la polizia della contea di Fairfax è intervenuta sul posto, nei pressi del civico 900 di Dolley Madison Boulevard, a McLean, per supportare la gestione del traffico e garantire la sicurezza dell’area.

La sede della CIA a Langley impiega oltre 20.000 persone.

L’episodio si inserisce in un contesto già teso: solo la sera precedente, due membri dello staff dell’ambasciata israeliana a Washington sono stati uccisi a colpi d’arma da fuoco mentre lasciavano un evento in un museo ebraico. Secondo le autorità, il sospettato avrebbe gridato “Free, free Palestine” al momento dell’arresto. Al momento, non ci sono prove che colleghino i due episodi.

La CIA non ha fornito risposte immediate alle richieste di ulteriori informazioni da parte di CNBC. “C’è stato un incidente di sicurezza a cui le forze dell’ordine hanno prontamente risposto nei pressi del quartier generale della CIA”, si è limitato a riferire un portavoce dell’agenzia alla NBC.