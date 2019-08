Due bambini sono rimasti uccisi in un incidente stradale che ha coinvolto un’auto della polizia rubata. Almeno altre 10 persone sono rimaste ferite quando un SUV della polizia si è scontrato con alcune vetture parcheggiate a Dayton, Ohio, USA, secondo la CBS News. I fatti sono avvenuti intorno alle 19.30 (ora locale, l’1.30 in Italia). Tra i feriti ci sono almeno sette bambini, le cui età non sono ancora note. I media locali riferiscono che l'incidente è avvenuto dopo che la polizia è stata chiamata a seguito di un accoltellamento. Il sospettato si sarebbe messo alla guida di un'auto della polizia per poi allontanarsi . Subito dopo si è scontrato con un'altra volante della polizia e con altri veicoli.

Il testimone Denorris Hopgood ha riferito alla stazione radio Dayton WHIO di aver sentito qualcuno urlare che i bambini erano in un furgone coinvolto nell'incidente. Ha detto: "Sono saltato fuori e ho fatto del mio meglio per far uscire dal furgone quanti più bambini possibile." L’uomo sostiene di aver visto sette bambini all'interno del mezzo. Successivamente è stato diffuso il video del momento in cui il veicolo della polizia è stato rubato pochi istanti prima dell'incidente. La giornalista locale Judith Retana ha pubblicato un tweet nel quale fa sapere che il sospettato era stato arrestato dalla polizia e ora rimane sotto custodia.