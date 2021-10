Usa, resta incastrata con la testa nel finestrino mentre gioca: morta una bimba di 2 anni Una bimba di soli 2 anni è morta dopo esser rimasta incastrata con la testa nel finestrino mentre giocava in auto. Secondo il medico, la piccola sarebbe deceduta per asfissia. Si ipotizza un guasto all’alzacristalli, ma la polizia non esclude alcuna pista. Probabile, infatti, che i genitori avessero lasciato aperto in parte il finestrino per far passare l’aria.

A cura di Gabriella Mazzeo

Una bimba di soli 2 anni è morta dopo essere rimasta impigliata nel finestrino elettrico dell'auto. La bimba era stata lasciata nel veicolo a giocare quando, per cause ancora da accertare, è stata schiacciata dagli alzacristalli elettrici. Inizialmente la polizia di Phoenix è stata chiamata sulla Lewis Avenue per un incidente stradale. Una volta arrivati sul posto, però, gli agenti hanno capito che non si trattava di un incidente: la piccola era rimasta ferita mentre giocava nell'automobile parcheggiata in un'area residenziale. La piccola Eimi Patlan-Garcia, così si chiamava la vittima, è stata portata in ospedale in condizioni critiche. Una volta giunta al nosocomio, però, non vi è stato nulla da fare. Secondo il medico, la bimba sarebbe morta per asfissia. Gli agenti sono all'opera per accertare quanto sia accaduto.

Gli alzacristalli sono pezzi di ricambio dell'auto utile a regolare il sistema di apertura e chiusura dei finestrini. Raramente si rompono, eppure quando capita vanno sostituiti in fretta per evitare incidenti simili che possono finire in tragedia. Si pensa che l'avvenimento possa esser stato causato da un guasto proprio agli alzacristalli. "Quanto accaduto è orribile – ha dichiarato la portavoce della polizia Andy Williams a organi di stampa locale -. I bimbi sono sempre in pericolo e un attimo di distrazione può portare a una tragedia. Questo è il caso della piccola Eimi". "Le persone non capiscono – ha continuato Janette Fennel, presidente dell'organizzazione nazionale senza scopo di lucro Kids and Cars – quanto questi sistemi automatizzati rendano ulteriormente pericolosa la vita per un bambino. Basta davvero poco per spezzare la trachea di un bimbo e questi finestrini hanno agito come una ghigliottina. I minori non vanno lasciati da soli in auto neppure per cinque minuti".