USA, ragazza di 12 anni accoltella e uccide il fratellino di 9

A cura di Davide Falcioni

Una ragazzina di 12 anni di Tulsa, in Oklahoma, ha accoltellato a morte il fratellino di 9. A renderlo noto la polizia, che spiegato di essere stata chiamata giovedì scorso e di aver trovato già sul posto un'ambulanza e dei medici intenti a rianimare il piccolo, che tuttavia è deceduto poche ore dopo l'arrivo in ospedale a causa delle gravissime ferite riportate.

Stando a quanto accertato dagli agenti, che hanno aperto immediatamente un'inchiesta su quanto avvenuto, il papà e la mamma dei due bambini stavano dormendo al piano superiore di casa quando sono stati svegliati dalla figlia, che ha ammesso fin da subito di aver accoltellato il fratello; non è stato reso noto se l'accoltellamento sia avvenuto al termine di una lite.

L'adolescente è ora in custodia minorile presso l'Unità di crisi infantile della polizia di Tulsa, incaricata delle indagini. Attualmente è detenuta presso il Family Center for Juvenile Justice.

La polizia non ha rivelato il movente del delitto, affermando che sarà onere del tribunale scoprire l'intento della dodicenne. "Ovviamente abbiamo fatto alcune domande, ma gli interrogatori con un dodicenne sono molto complicati", ha detto il Capitano Meulenberg a Fox 23. "Questa, sfortunatamente, non sarà un'indagine facile, ma si tratterà di un processo lungo, complicato e faticoso per tutte le persone coinvolte".

Quello di giovedì scorso a Tulsa non è stati solo il secondo omicidio commesso in città dall'inizio del nuovo anno, ma anche il secondo tra fratelli. Il 3 gennaio un uomo di 39 anni, Clifton Speed, aveva sparato e ucciso il fratello maggiore, Byron, al termine di una lite.