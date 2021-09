Usa, partiti per festeggiare il 50esimo anniversario, il treno Amtrak deraglia: morti coniugi Don e Margie Varnadoe sono deceduti in seguito al deragliamento del treno Amtrak avvenuto il 27 settembre. I due avevano deciso di concedersi una vacanza on the road per festeggiare i 50 anni di vita insieme. La terza vittima è il 28enne Zachariah Schneider, anche lui in vacanza con la compagna.

A cura di Gabriella Mazzeo

Un inusuale viaggio in treno per festeggiare 50 anni trascorsi insieme alla sua compagna, Margie Varnadoe. Don Varnadoe e sua moglie avevano guardato per mesi video di viaggi in treno per prepararsi alla speciale vacanza on the road pensata per il 50° anniversario. Un giro turistico che avrebbe dovuto avere diverse tappe, una per ogni momento speciale della loro vita. Nell'ultima telefonata prima di morire, Don aveva raccontato ai colleghi l'inizio della loro vacanza da sogno che purtroppo si è trasformata in tragedia. "Erano a Washington DC – raccontano gli amici alla stampa locale – e volevano dirigersi a ovest". Il giorno dopo quella conversazione, precisamente il 27 settembre, i due sono morti sul treno Amtrak deragliato nelle zone rurali del Montana.

Il treno stava viaggiando appena sotto il limite di velocità imposto quando è uscito dai binari e si è ribaltato. I passeggeri sono stati scaraventati fuori dalla cabina e sono rimasti poi schiacciati dalle lamiere. L'Amtrak Empire Builder viaggiava da Chicago a Seattle al momento dello schianto. Ancora non sono state rese note le dinamiche dell'incidente. Le forze dell'ordine dovranno analizzare la scatola nera del treno per poter appurare cosa sia effettivamente accaduto. Secondo le prime indiscrezioni, alla base della tragedia potrebbe esservi stato un malfunzionamento dei binari.

Dopo aver lasciato il lavoro per godersi i suoi anni di riposo, Margie Varnadoe aveva organizzato nei minimi dettagli insieme al marito il viaggio on te road in treno. Don aveva coniugato il progetto al suo lavoro di agente immobiliare che continuava a portare avanti nonostante i suoi 74 anni. Erano partiti da pochi giorni quando l'incidente li ha uccisi sul colpo. Come i Varnadoe, anche un'altra coppia è rimasta coinvolta nel tragico schianto: il giovane Zachariah Schneider è deceduto a soli 28 anni mentre sua moglie, Rebecca Schneider, è sopravvissuta nonostante le gravi ferite. Secondo quanto raccontato dalla donna che ha intentato causa contro Amtrak e BNSF Railway, erano sposati da soli cinque anni e si erano incontrati alla Southern Illinois Univerity. I due sposi avevano deciso di concedersi una brava vacanza insieme.