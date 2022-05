USA, padre e figlio di 12 anni salvano un bimbo autistico di 4 anni che stava annegando in piscina “Xavier è rimasto sott’acqua per 3 minuti e 22 secondi”, ha detto il capo del Fire Medical Battalion Chief Rob Fleeup della contea di Lawrence-Douglas Rob Fleeup.

A cura di Biagio Chiariello

Xavier Rigney è un bambino di 4 anni che soffre di autismo non verbale. In un video catturato da una telecamera a circuito chiusa si vede il piccolo che si tuffa nella piscina di un complesso di appartamenti a Lawrence, nello Stato USA del Kansas, il 18 maggio. La polizia ha detto che il bambino in qualche modo è riuscito a superare una recinzione chiusa a chiave per farsi strada nella piscina. "Xavier è stato sott'acqua per 3 minuti e 22 secondi", ha detto il capo del Fire Medical Battalion Chief Rob Fleeup della contea di Lawrence-Douglas Rob Fleeup.

Maddox Westerhouse, 12 anni, si è accorto che Xavier stava annegando. "I miei amici mi urlavano di andare a chiedere aiuto e io ho semplicemente detto ‘oh no' e mi sono messo a correre", ha detto Maddox ad Abc13. Il ragazzino è tornato di corsa nel suo appartamento per avvertire suo padre, Tom Westerhouse. È stato quest'ultimo a tirare fuori Xavier dall'acqua. A quel punto gli ha praticato la manovra di rianimazione per quasi 3 minuti fino a quando Xavier ha ripreso a respirare. "Quando ha iniziato a tossire acqua, ho capito che era un buon segno", ha detto Tom. I primi soccorritori hanno detto subito che senza l'aiuto di Tom il bambino non ce l'avrebbe fatta.

Il rischio di annegamento dei bambini con autismo è fino a 10 volte maggiore rispetto agli altri bambini, secondo la National Drowning Prevention Alliance.

La madre di Xavier, Alexis, ha incontrato gli ‘eroi' padre e figlio per la prima volta dall'incidente durante una conferenza stampa lo scorso giovedì. La donna ha affermato che si stava prendendo cura del suo bambino di 4 mesi quando ha notato che Xavier era scomparso dal loro appartamento. "Non avrei mai pensato che sarebbe stato in grado di entrare in piscina", ha detto Alexis.