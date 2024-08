USA, l’uragano Debby porta la cocaina sulle spiagge della Florida: droga per un milione di dollari

video suggerito

A cura di Biagio Chiariello

La cocaina trovata

Non solo venti potenti e mareggiate. Prima di toccare terra nella regione di Big Bend, in Florida, l'uragano Debby ha fatto arrivare a terra anche centinaia di pacchetti di cocaina, per un valore di oltre 1 milione di dollari. Lo ha confermato l'agente capo ad interim Samuel Briggs II in un post su X. La droga è stata trovata per caso da un "buon samaritano", che ha contattato le autorità, ha detto Briggs. Gli ufficiali della Border Patrol l'hanno poi sequestrata.

Nel giro di poche ore diversi utenti di X (Twitter) hanno poi commentato, molti scherzosamente, il post dell'autorità: Questa deve essere "la stagione del cernia quadrata" nelle Florida Keys, ha scritto un utente facendo un chiaro riferimento alla forma degli involucri con all'interno lo stupefacente.

Non è la prima volta che qualcuno si imbatte in un'enorme quantità di cocaina camminando lungo una spiaggia della Florida. All'inizio dell'agosto 2022, si stima che 2 milioni di dollari di droga siano stati scoperti all'interno di pacchetti disseminati lungo la costa delle Florida Keys.

E un anno prima, un responsabile della fauna selvatica della U.S. Space Force aveva scoperto circa 1,2 milioni di dollari di droga mentre stava eseguendo un'indagine sulla nidificazione delle tartarughe marine su una spiaggia vicino alla base militare di Cape Canaveral.

Un episodio analogo è avvenuto anche in Europa. Precisamente nell'arcipelago delle Azzorre nel 2001: a largo dell'isoletta di São Miguel nelle acque su cui si affaccia il villaggio di Rabo de Peixe un'imbarcazione perse una grossa partita di cocaina. Gli abitanti presero a consumare la droga senza freni: in tanti finirono ricoverati in ospedale, altri morirono di overdose.

C'è da dire che ricercatori hanno persino eseguito dei test sul potenziale effetto che la cocaina potrebbe avere sugli squali. L'argomento è l'oggetto dello show "Cocaine Sharks" di Discovery Channel, lo scienziato capo Tom Hird, insieme alla partner Tracy Fanara, dell'Università della Florida, ha creato diversi esperimenti per testare come gli animali avrebbero reagito ai pacchetti di cocaina (finta) che galleggiavano nell'acqua.

"La storia più importante qui è il modo in cui certe sostanze chimiche, prodotti farmaceutici e droghe illecite entrano nei nostri corsi d'acqua, entrano nei nostri oceani, e quale effetto potrebbero avere su questi delicati ecosistemi oceanici", ha detto Hird a Live Science.