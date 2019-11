Usa, ingente perdita di petrolio dall’oleodotto Keystone 1: oltre 9mila barili di greggio versati

“Stiamo esaminando la qualità dell’aria dell’acqua e della fauna”, afferma la Trans Canada Energy, escludendo per il momento che ci siano danni ambientali o a persone. La perdita si è verificata lungo la pipeline Keystone 1, parte del controverso progetto per raddoppiare il Keystone XL che collega il Canada con il Golfo del Messico, in Texas.