USA, incastrato per una settimana nel suo furgone distrutto sopravvive bevendo acqua piovana Matthew Reum, camionista statunitense di 27 anni, è stato tratto in salvo ieri da due pescatori – Mario Garcia e il genero Nivardo De La Torre – che stavano facendo una passeggiata in un torrente. L'uomo aveva avuto un incidente il 20 dicembre.

A cura di Davide Falcioni

Per sei giorni è rimasto intrappolato nella cabina del suo camion precipitato da un viadotto, sopravvivendo a fatica bevendo solo un po' di acqua piovana. Matthew Reum, camionista statunitense di 27 anni, è stato tratto in salvo ieri da due pescatori – Mario Garcia e il genero Nivardo De La Torre – che stavano facendo una passeggiata alla ricerca di un buon tratto di fiume in cui gettare l'amo. I due hanno notato i rottami di un furgone vicino ai piloni di un ponte e si sono avvicinati incuriositi, scoprendo che all'interno di una vettura c'era un uomo miracolosamente ancora vivo e vigile, che ha chiesto loro aiuto: si trattava di Matthew Reum, ed era il 20 dicembre quando è finito fuori strada. Soccorso e trasportato in ospedale dopo sette giorni, gli è stata amputata una gamba ed è ora ricoverato in terapia intensiva. La sua vita fortunatamente non è in pericolo.

Mario Garcia ha raccontato di aver visto il veicolo distrutto e di essersi avvicinato per controllare: stava spostando l'airbag quando il signor Reum "si è svegliato". L'autista ha detto all'uomo di essere rimasto intrappolato e bloccato sul sedile, impossibilitato a muoversi e senza telefono per chiedere aiuto. "Ha provato a urlare, ma nessuno lo ha sentito", ha ricordato Garcia. Matthew Reum è rimasto per una settimana senza cibo ma era sopravvissuto bevendo acqua piovana che filtrava dal tetto del furgone. Quando è stato soccorso era ormai allo stremo delle forze: l'uomo è stato portato al Memorial Hospital di South Bend.

"Se non fosse stato per le due persone che stavano camminando nel torrente questo pomeriggio, questo incidente molto probabilmente avrebbe avuto un esito diverso", ha fatto sapere ieri la polizia nel corso di una conferenza stampa. "Non c'erano state segnalazioni di incidenti in questa zona prima che i pescatori trovassero il veicolo."