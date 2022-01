Usa, in fiamme palazzo a New York: almeno 19 morti tra cui 9 bambini È di almeno 19 persone morte tra le quali nove bambini il bilancio provvisorio del drammatico incidendio scoppiato domenica mattina in un condominio a New York, nel Bronx.

A cura di Chiara Ammendola

Sono almeno 19 le persone morte nell'incendio scoppiato in un condominio a New York, nel quartiere Bronx. Le fiamme, divampate questa mattina, hanno avvolto in poco tempo lo stabile sulla East 181st Street che si è trasformato in una vera e propria trappola per i condomini al suo interno. "I numeri sono orribili – ha detto il sindaco Eric Adams in una conferenza stampa – questo sarà uno dei peggiori incendi a cui abbiamo assistito nei tempi moderni".

Quello delle vittime è, per i vigili del fuoco, un bilancio ancora provvisorio mentre i feriti sarebbero più di 60. Tra i morti i soccorritori contano almeno nove bambini. In una conferenza stampa, il commissario dei vigili del fuoco Daniel Nigro ha spiegato che sono 32 le persone ricoverate in ospedale in gravi condizioni a causa delle inalazioni di fumo: in totale i feriti sono al momento 63 ma le vittime sono destinate ad aumentare. Le vittime sarebbero state trovate dai vigili del fuoco sulle scale probabilmente investite dal fumo e dalle fiamme mentre tentavano di fuggire dal rogo.

Ancora da chiarire le cause dell'incendio ma sembra che l'allarme sia scattato al secondo piano del condominio composto da 19 piani. I vigili del fuoco sono arrivati ​​sul posto tre minuti dopo la chiamata d'emergenza e hanno trovato le fiamme già alte che hanno reso il lavoro difficoltoso. Le porte dell'appartamento dal quale sono partite le fiamme sono state trovate aperte, cosa che avrebbe favorito il propagarsi dell'incendio su tutto il piano. Numerosi i video diffusi sui social del palazzo dalle cui finestre si vede fuoriuscire fumo e fiamme.