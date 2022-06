Usa, Fbi permise abusi sessuali da parte del medico: ginnaste chiedono 1 miliardo di risarcimento Le atlete della nazionale di ginnastica Usa hanno chiesto all’Fbi un miliardo di dollari di risarcimento per aver sottovalutato le accuse di molestie nei confronti del medico Larry Nassar poi condannato per abusi sessuali.

A cura di Chiara Ammendola

Simone Biles, una delle vittime di violenza

L'Fbi avrebbe sottovalutato le accuse di molestie sessuali presentate da alcune ginnaste nei confronti del medico della Federazione Larry Nassar, per questo il team Usa di ginnastica ha chiesto al Federal Bureau of Investigation e al Dipartimento di Giustizia un risarcimento di un miliardo di dollari. Fra i nomi delle ginnaste che hanno accusato l'Fbi di non aver saputo gestire le accuse di molestie sessuali, presentate la prima volta a gennaio 2015, ci sono anche Simone Byles, Aly Raisman e McKayla Maroney.

Il caso è scoppiato negli Usa nel 2017 quando l'ex osteopata della nazionale Usa di ginnastica artistica, Larry Nassar, fu accusato di moleste sessuali da diverse atlete. Le indagini, iniziate due anni dopo la prima denuncia, hanno portato a un processo e alla prima condanna per il medico nel 2018. Nassar in seguito è stato condannato a un totale di 176 anni di reclusione per aver abusato sessualmente di più di 500 atlete durante le sue sedute.

La prima ad accusare sia la Federazione di ginnastica che l'Fbi di aver ignorato i casi di molestie è stata proprio Simone Biles che, durante una delle sue audizioni, ha puntato il dito contro tutti coloro che avrebbero dovuto impedire le violenze nei confronti delle atlete: “La colpa è di Larry Nasser ma anche del sistema che gli ha consentito di continuare a perpetrare i suoi abusi – ha detto in lacrime Simone Biles – sono una vittima di abusi sessuali e le circostanze che hanno portato a questo e hanno lasciato che continuassero sono direttamente legate al fatto che le organizzazioni create dal Congresso per proteggere me come atleta, non hanno fatto il proprio lavoro”.

Un'indagine che, dopo la denuncia delle atlete, si è allargata arrivando anche al passato di Nassar: 500 i casi di violenza accertati e oltre 37mila tra foto e video pedo-pornografici trovati nei suoi pc. Per anni avrebbe molestato atlete, anche minorenni, approfittando del suo ruolo di medico.