Esteri
video suggerito
video suggerito

USA, due giovani accecati dagli agenti durante le proteste anti-ICE: “L’occhio mi è esploso nella testa”

Due giovani manifestanti sono rimasti ciechi dopo essere stati colpiti al volto da munizioni “non letali” durante una protesta anti-ICE a Santa Ana, in California. L’episodio riaccende le polemiche sull’uso della forza federale.
Accedi a contenuti speciali, newsletter e podcast: gratis per 14 giorni.
A cura di Davide Falcioni
0 CONDIVISIONI
Britain Rodriguez e Kaden Rummler
Britain Rodriguez e Kaden Rummler

Avevano poco più di vent’anni e stavano partecipando a una manifestazione contro l’Immigration and Customs Enforcement (ICE). Ne sono usciti ciechi. Due giovani manifestanti sono rimasti gravemente feriti durante una protesta anti-ICE la scorsa settimana a Santa Ana, in California, colpiti al volto da munizioni definite “non letali” esplose da agenti federali a distanza ravvicinata.

Il primo caso è quello di Kaden Rummler, 21 anni. Un video, diventato virale sui social, lo mostra mentre si avvicina agli agenti con un megafono, pochi istanti dopo che un altro manifestante era stato afferrato e trascinato su per le scale di un edificio federale. A quel punto, un agente della sicurezza interna spara: il proiettile lo colpisce in pieno viso. Rummler crolla a terra. Subito dopo, viene trascinato sull’asfalto e portato all’interno dell’edificio.

Le conseguenze sono devastanti. I medici hanno trovato frammenti di plastica e vetro conficcati nel cranio e un pezzo di metallo a pochi millimetri dalla carotide. L’occhio sinistro è irrimediabilmente danneggiato. "Mi hanno detto che è stato un miracolo che sia sopravvissuto", ha raccontato. "Non posso nemmeno starnutire o tossire: è troppo rischioso". Dall’orbita, i chirurghi hanno estratto un frammento di plastica grande quanto una moneta.

Leggi anche
A Minneapolis agente ICE spara a immigrato davanti casa: “Legittima difesa, aggredito con una scopa”

Quasi in contemporanea, un altro manifestante, Britain Rodriguez, 31 anni, viene colpito allo stesso modo. Anche lui racconta di uno sparo al volto da distanza ravvicinata. "È stato come se l’occhio mi fosse esploso nella testa", ha detto. Anche per lui l’esito è la perdita della vista.

L’episodio si inserisce in un clima di forte tensione nazionale, dopo l’uccisione di Renee Good a Minneapolis da parte di un agente dell’ICE, che ha innescato proteste in numerose città degli Stati Uniti. A Santa Ana, circa 150 persone si erano riunite per una veglia e una processione in sua memoria. Secondo le autorità locali, la manifestazione era pacifica e vi partecipavano anche famiglie con bambini.

Eppure, l’intervento federale è stato durissimo. Le stesse linee guida del Dipartimento per la Sicurezza Interna classificano i colpi diretti a testa e collo con armi a impatto come uso di “forza letale”, una definizione che rende ancora più controversa la dinamica degli spari.

Dal Dipartimento non sono arrivate spiegazioni ufficiali sugli episodi specifici. Una portavoce ha descritto i manifestanti come una “folla violenta”, sostenendo che sarebbero stati lanciati oggetti contro gli agenti. Versione smentita sia dalla polizia locale sia dalle riprese disponibili, che mostrano al massimo il lancio di coni stradali e, nel caso di Rummler, nessuna aggressione visibile.

Esteri
0 CONDIVISIONI
Immagine
Proteste
in Iran
“In Iran è rivoluzione. Attacchi informatici per battere il regime”, l'intervista a Shervin Haravi
L’intervista di Fanpage.it a Shervin Haravi, avvocata e attivista dei diritti umani iraniana
La chiamata straziante tra mamma e figlia: "Se parlo, ci portano via. Hanno ucciso tanta gente"
Perché Trump vuole rovesciare il regime in Iran, per davvero
Francesco Cancellato
"Teheran spegne Internet per poterci uccidere nell'ombra": la voce di chi è scappato dal regime iraniano
"Trump attaccherà l'Iran, il regime è a un vicolo cieco": il punto dell'analista a Fanpage.it
"Vogliamo la fine del regime e libere elezioni": a Fanpage le voci degli iraniani che protestano nel mondo
Come è possibile spegnere un intero Paese: "Il caso dell'Iran è eccezionale per due motivi"
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Esteri
api url views