Usa, bimbo di 2 anni spara e uccide la mamma mentre è collegata in diretta su Zoom Le indagini hanno fatto luce sulla tragedia avvenuta ad Altamonte Springs, in Florida, lo scorso 11 agosto: la pistola, carica e senza custodia, era stata lasciata dal padre del piccolo in uno zaino per bambini. La madre stava partecipando ad una videoconferenza su Zoom quando è stata colpita, sono stati i colleghi che l’hanno vista cadere a dare l’allarme. Veondre Avery, 22 anni, deve ora rispondere di omicidio colposo.

A cura di Biagio Chiariello

Choc nello Stato Usa della Florida, dove un bimbo di appena due anni ha sparato e ucciso la mamma, 21 anni, con un colpo di pistola mentre era collegata su Zoom con i colleghi di lavoro. L'arma, carica e senza sicura, sarebbe stata lasciata dal padre Veondre Avery, 22 anni, in uno zainetto per bambini. L'uomo è stato arrestato con l'accusa di omicidio colposo. Shamaya Lynn, 21 anni, è morta per la ferite riportate nello sciagurato incidente. Avery è stato portato nel carcere della Contea di Seminole, ha confermato la procura.

Secondo le ricostruzioni, la 21enne era impegnata in una videoconferenza di lavoro sulla popolare app, Zoom, l'11 agosto quando "improvvisamente è caduta all'indietro e non è più tornata alla chiamata", ha detto l'ufficio dell'avvocato della famiglia. Un'altra persona che stava partecipando alla chiamata ha dato l'allarme al 911, riferendo di aver intravisto un bambino, di aver sentito un rumore e di aver visto la Lynn cadere. Gli agenti della polizia di Altamonte Springs sono arrivati ​​all'appartamento della coppia e hanno scoperto che la ragazza era stata colpita alla testa e che Avery stava tentando di eseguire la manovra di rianimazione. Lynn è morta sul posto, secondo la procura.

Il padre del bambino

Le forze dell'ordine hanno poi confermato che il bambino aveva trovato una pistola. Gli investigatori hanno stabilito che il bambino di 2 anni di Lynn ha trovato una pistola carica, in uno zaino "per bambini" nella camera da letto della coppia, con la quale ha sparato. L'arma "era stata lasciata nell'appartamento da un adulto", ha scritto la polizia in un comunicato ufficiale.