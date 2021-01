Il nuovo presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha detto di aver trovato nello Studio Ovale una lettera di Donald Trump che ha definito "molto generosa". Non ha voluto rivelare il contenuto della lettera per rispetto di Trump che gliel'avrebbe lasciata come gesto privat. "Vista la natura del gesto, non ne parlerò finché non mi metterò in contatto con lui, ma è stato molto generoso" ha confermato il nuovo presidente ai giornalisti.

Un collaboratore di Trump ha definito la nota scritta da Trump come "molto personale" e il suo contenuto sarebbe un augurio al presidente per il successo del Paese e per la nuova amministrazione. Dallo staff fanno sapere che Trump non aveva rivelato le sue intenzioni a nessuno. Per questo motivo, la missiva lasciata è stata una vera e propria sorpresa. Il gesto, di tradizione tra i presidenti che si sono susseguiti negli anni, lascia di stucco se si pensa che Trump ha ignorato ogni tipo di norma per un passaggio del testimone pacifico, ma è in linea con il suo manifesto entusiasmo per la lettera ricevuta dal presidente Barack Obama.

L'ex presidente era infatti così contento della nota lasciata da Obama che ha provato a telefonargli non appena l'ha letta, proprio il giorno dell'inaugurazione. Obama però stava volando a Palm Springs sull'aereo presidenziale e non ha potuto rispondere alla telefonata che ha cercato di rifare poco tempo dopo l'atterraggio. A quel punto però ha risposto lo staff del nuovo presidente che ha trasmesso ad Obama la gratitudine per la lettera lasciata. I due leader non si sono mai confrontati direttamente.

Recentemente, Trump è stato messo sotto accusa dalla Camera dei Rappresentanti per il suo ruolo nell'incitare l'attacco al Campidoglio del 6 gennaio 2021 dopo aver più volte sostenuto che i voti per Joe Biden fossero truccati. Anche l'ex vicepresidente Mike Pence ha lasciato una lettera di auguri per Kamala Harris e ha partecipato in veste istituzionale all'inaugurazione di Biden.