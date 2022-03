Usa, Biden aumenta la spesa per la Difesa: 813 miliardi per missili e sottomarini nucleari Il presidente Usa Joe Biden ha proposto di aumentare la spesa per la Difesa degli Stati Uniti del 4%: 813 miliardi sulla spesa fiscale per missili nucleari e sottomarini.

A cura di Chiara Ammendola

Joe Biden

Un nuovo piano di investimento per fortificare la Difesa è stato presentato al Congresso degli Stati Uniti su proposta della Casa Bianca: una spesa globale che ammonterebbe a circa 813,3 miliardi di dollari, circa 31 in più rispetto alla spesa per la Difesa prevista nel budget dell'anno fiscale del 2022. L'obiettivo del presidente Joe Biden sarebbe quello di "contrastare" il potenziamento della Cina anche se, secondo la stampa americana, l'aumento degli investimenti per la Difesa Usa sarebbe strettamente legato al conflitto in corso in Ucraina.

La richiesta di Biden stanzia 773 miliardi di dollari per il Pentagono e altri 40 miliardi di dollari per programmi legati alla difesa presso il Federal Bureau of Investigation, il Dipartimento dell'Energia e altre agenzie. Nello specifico nel budget sono previsti 6.9 miliardi di dollari per aiutare la Nato a contrastare le minacce dalla Russia, ovvero "garantire la capacità e prontezza" delle forze Usa nella regione, 4,1 miliardi per lo sviluppo di ricerche nel campo della difesa, 5 miliardi per la realizzazione di sistemi di difesa antimissile e quasi 2 miliardi per un "interceptor" missilistico, in grado di proteggere gli Stati Uniti da eventuali minacce da Stati come Corea del Nord e Iran.

Alla base dell'aumento della spesa ci sarebbe la necessità di stare al passo della Cina, che ha potenziato le sue forze militari attraverso un programma che prevede 700 testate nucleari entro i prossimi sei anni, e mille entro la fine del decennio. Il budget è una proposta, non un atto esecutivo, e dovrà passare l'esame del Congresso, ma fin da ora è certo che incontrerà il probabile scetticismo anche dei progressisti.