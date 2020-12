Un'esplosione ha scosso il centro di Nashville, nello Stato americano del Tennessee. A saltare per aria è stata un auto, riferisce la Cnn, citando la polizia secondo cui è stato un atto "intenzionale". Agenti e vigili del fuoco sono sul posto. Al momento ci sarebbero tre feriti, nessuno in condizioni gravi. I fatti sono avvenuti alle 6.30 (ora locale) della mattinata di oggi, giorno di Natale. Stando a quanto accertato una bombola a gas all'interno di un camper sarebbe esploso causando anche danni ai palazzi della 2nd Avenue south. Le forze dell'ordine stanno indagando. "Crediamo che l'esplosione sia stata un atto intenzionale", ha detto il portavoce della polizia, Don Aaron. Tre persone sono state trasportate in ospedali dalla scena, ma nessuna è in condizioni critiche, secondo il portavoce del Nashville Fire Joseph Pleasant. L'incidente è sotto inchiesta da parte di varie agenzie, sia locali che federali, tra cui l'FBI e l'ATF, ha detto Aaron. La polizia e la Tennessee Highway Patrol hanno subito delimitato l'area dell'incidente per le indagini.

In precedenza, il sindaco di Nashville John Cooper ha detto alla CNN di essere "a conoscenza di un'esplosione" e che si stava recando sul posto. "So che i servizi di emergenza si stanno recando sul posto, insieme a tutte le nostre squadre, per indagare sulla causa dell'esplosione e sono sicuro che presto verranno rilasciate ulteriori informazioni", ha detto Cooper. A saltare in aria è stato un camper parcheggiato di fronte al palazzo della compagnia telefonica At&T. Un testimone oculare , Buck McCoy, ha detto alla CNN che l'esplosione è avvenuta proprio di fronte a casa sua. Per strada, ha detto di aver visto tre auto "completamente avvolte" dalle fiamme. "C'erano alberi dappertutto, vetri dappertutto", ha detto, aggiungendo di aver visto alcune persone che "sembravano sotto shock".