Usa 2024: Ron DeSantis annuncia il ritiro dalla corsa alla Casa Bianca, sosterrà Trump Con un video postato su X Ron DeSantis annuncia il suo addio alla corsa alla Casa Bianca: "Per me è chiaro che la maggioranza degli elettori repubblicani delle primarie vuole dare a Donald Trump un'altra possibilità".

A cura di Susanna Picone

Ron DeSantis

Ron DeSantis si ritira. Il governatore repubblicano della Florida ha annunciato il ritiro dalle primarie per la presidenza e ha annunciato che sosterrà Donald Trump.

La decisione di DeSantis arriva a due giorni dalle primarie in New Hampshire, previste per martedì. L'agenzia Bloomberg, citando alcune fonti, aveva anticipato la notizia secondo cui DeSantis stava valutando la modalità migliore per fare un passo indietro.

L'annuncio di Ron DeSantis e la reazione di Nikki Haley

"Dopo il nostro secondo posto (alle primarie) in Iowa, abbiamo pregato e deciso quale via seguire", ha annunciato DeSantis in un video pubblicato su X lungo poco più di 4 minuti. "Se potessi fare qualcosa per produrre un risultato favorevole, lo farei. Ma non posso chiedere ai nostri sostenitori di offrire volontariamente il loro tempo e donare le loro risorse. Non abbiamo una strada chiara verso la vittoria. Di conseguenza, oggi sospendo la mia campagna".

Il governatore della Florida ha detto che per lui è chiaro che la maggioranza degli elettori repubblicani delle primarie vuole dare all’ex presidente Trump un'altra possibilità. "Ha il mio appoggio perché non possiamo tornare alla vecchia guardia repubblicana del passato, o riconfezionarla con un corporativismo riscaldato che Nikki Haley rappresenta", le sue parole.

Donald Trump è "superiore a Joe Biden. Questo è chiaro. Ho firmato l'impegno a sostenere chi fra i repubblicani sarà nominato e onorerò il mio impegno".

Ron DeSantis ha "fatto una buona campagna, ora è una corsa" a due, ha detto Nikki Haley commentando la decisione del governatore della Florida di ritirarsi dalla corsa alle presidenziali. DeSantis ha annunciato il suo sostegno a Trump ma, secondo gli osservatori, non è chiaro se i suoi voti andranno all'ex presidente visto che DeSantis, così come Haley, ha puntato ad affermarsi come l’anti-Trump.

Corsa alla Casa Bianca, cosa dicono i sondaggi

Donald Trump

Intanto, secondo un sondaggio condotto dalla Cnn e dall'Università del New Hampshire, Trump sarebbe in vantaggio di undici punti su Nikky Haley a due giorni dalle primarie nel New Hampshire, primo vero banco di prova per la corsa alla nomination per la Casa Bianca dopo i caucus nell'Iowa.

Trump, secondo il sondaggio, avrebbe il 50% dei voti, contro il 39% dell'ex governatrice della Carolina del Sud. DeSantis fermo a un 6%.