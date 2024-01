Donald Trump vince le primarie repubblicane in Iowa con il 51% dei voti: “Rinvigorito e onorato” Donald Trump stravince le primarie repubblicane in Iowa con il 51% delle preferenze in vista delle elezioni presidenziali USA 2024. Al secondo posto il governatore della Florida Ron DeSantis, segue l’ex ambasciatrice ONU Nikki Haley. Il tycoon: “Grazie Melania, l’ex First Lady e forse la futura”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Ida Artiaco

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Elezioni USA 2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Come ampiamente previsto nei sondaggi della vigilia, Donald Trump ha stravinto le primarie repubblicane in Iowa in vista delle elezioni presidenziali che si terranno a novembre del 2024. "Mi sento onorato e rinvigorito", ha commentato il tycoon.

De Santis secondo, al terzo posto Nikki Haley

L'ex inquilino della Casa Bianca ha ottenuto il 51% delle preferenze, davanti al governatore della Florida Ron DeSantis, con il suo 21,2%, mentre l’ex ambasciatrice all’Onu e ex governatrice del South Carolina, Nikki Haley, si è fermata al 19,1 %.

La vittoria del tycoon è stata talmente schiacciante che l'Associated Press l'ha dichiarata appena 31 minuti dopo l'avvio dei caucus nello stato, considerato uno degli Swing State, o in bilico, per eccellenza. Trump ce l'ha fatta in tutte le 99 contee dello Stato tranne Johnson, dove ha prevalso Haley.

Leggi anche Perché il Partito Repubblicano potrebbe perdere le prossime elezioni presidenziali USA, con o senza Trump

Ron DeSantis.

Il commento di Trump e la risposta di Biden

"Voglio ringraziare la meravigliosa gente dell'Iowa", ha sottolineato l'ex presidente congratulandosi con i suoi avversari, "anche se non sappiamo ancora quale sarà il risultato della loro corsa". Ha ribadito che tra le sue priorità c'è "sigillare il confine contro l’invasione di un numero di persone superiore agli abitanti di New York provenienti da carceri e manicomi, molti terroristi" e ha promesso "deportazioni" mai viste dai tempi di Eisenhower. Ha inoltre affermato che "la situazione in Ucraina è così orribile, la situazione in Israele è così orribile, ma risolveremo molto rapidamente",

Il tycoon ha anche rivolto un ringraziamento alla moglie Melania "l'ex First Lady e forse la futura" e ha menzionato pure la suocera, morta qualche giorno fa. Non poteva mancare un riferimento al presidente in carica, Joe Biden, che ha definito "il peggior presidente della storia Usa", ribadendo che i processi contro di lui sono "un'interferenza elettorale" architettata dal rivale democratico.

Quest'ultimo, commentando la vittoria alle primarie dei repubblicani in Iowa di Donald Trump, lo ha definito come "il candidato favorito. Donald Trump è ufficialmente il candidato repubblicano alle elezioni presidenziali del 2024, e ora dobbiamo lavorare ancora più duramente", si legge in una email inviata agli elettori nelle ultime ore. La campagna elettorale di Biden ha anche messo in guardia contro "vili attacchi e bugie senza fine" che arriverebbero dopo una eventuale nomination di Trump.

Cosa succede adesso

L'Iowa, conclusi i caucus, invierà 40 delegati alla Convention nazionale repubblicana, in programma dal 15 al 18 luglio a Milwaukee, nel Wisconsin. Alla convention voteranno complessivamente 2.500 persone. Per ottenere la nomina presidenziale del partito repubblicano, un candidato ha bisogno dei voti di 1.215 delegati. Il prossimo appuntamento elettorale è con le primarie repubblicane in New Hamsphire.