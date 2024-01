Usa 2024, Donald Trump vince le primarie repubblicane in New Hampshire. Ma Nikki Haley non si ritira Dopo l’Iowa, l’ex presidente conquista il secondo Stato e si dice ormai certo della nomination per le Presidenziali: “A novembre avremo delle elezioni grandiose e rivolteremo gli Stati Uniti”. La sua sfidante Nikki Haley però non molla. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Biagio Chiariello

Donald Trump conquista le primarie del New Hampshire, dopo aver stravinto la settimana scorsa in Iowa; un bis è storico, come evidenzia il New York Times: nessun candidato repubblicano ci era mai riuscito in una campagna elettorale aperta dal 1976. Il tycoon newyorkese è quindi vicinissimo alla nomination per le Presidenziali USA di novembre.

Nikki Haley non molla

L’ex presidente batte la sua sfidante Nikki Haley 53,5% a 45,1%. "Voglio congratularmi con Donald Trump per la vittoria. Se l’è guadagnata. Ma la corsa non è finita", ha detto l'ex governatrice del South Carolina ed ex ambasciatrice all'Onu che proprio qui aveva puntato le sue carte migliori.

"Questa corsa è molto lontana dalla fine, ci sono ancora molti altri stati e il prossimo è la mia amata South Carolina". Haley ha poi aggiunto che l’incoronazione di Trump "sarebbe una vittoria per Biden. E il South Carolina non vuole un’incoronazione, vuole un’elezione".

Il discorso di Trump dopo la vittoria in New Hampshire

"Questa è la vittoria più importante, perché arriva dopo l'Iowa", sono invece le parole di The Donald in un comizio a Nashua, sottolineando come la vittoria nei caucus dell’Iowa e poi nelle primarie repubblicane nello stato del New England ha sempre portato alla nomination in passato. E con lui sarà ancora così, si dice certo: "A novembre avremo delle elezioni grandiose e rivolteremo questo Paese".

Secondo il tycoon, Nikki Haley dovrebbe sospendere la sua corsa presidenziale. "Se non lascia, dobbiamo sprecare soldi anziché spenderli contro Joe Biden, che è il nostro focus". E ancora: "Nikki Haley ha perso e ha fatto un discorso come se avesse vinto"."Ha avuto una serata molto brutta". E ha persino lanciato un'insinuazione minacciosa: "Se vincesse la nomination sarebbe indagata entro quindici minuti per piccole cose di cui non vuole parlare".

Trump ha poi deriso l'attuale presidente: "Abbiamo battuto Biden ma, d'altra parte, chi non lo batterebbe? Non riesce a mettere due parole in fila, non riesce a camminare"