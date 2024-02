Uomo si dà fuoco davanti all’ambasciata di Israele a Washington, salvato da agenti dei servizi L’uomo è stato stabilizzato sul posto dai paramedici intervenuti poco dopo e infine trasportato d’urgenza in ospedale dove è stato ricoverato. Secondo le prime informazioni le sue condizioni sarebbero gravissime. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Antonio Palma

Terribile episodio oggi a Washington dove un uomo si è presentato davanti ai cancelli all'ambasciata di Israele e si è dato fuoco trasformandosi in una tremenda torcia umana. L'uomo è stato salvato dall'immediato intervento degli agenti dei servizi segreti americani di guardia alla sede diplomatica nel nord-ovest della capitale statunitense.

Gli agenti in uniforme infatti sono subito intervenuti con l'estintore spegnendo le fiamme che avevano avvolto l'uomo e poi hanno chiamato i servizi di emergenza medica per le cure del caso. L'uomo è stato stabilizzato sul posto dai paramedici intervenuti poco dopo e infine trasportato d'urgenza in ospedale dove è stato ricoverato. Secondo le prime informazioni le sue condizioni sarebbero gravissime e l'uomo è a rischio di vita.

Come confermato dai funzionari dei vigili del fuoco del distretto e dalle autorità locali, l'incidente è avvenuto nel primissimo pomeriggio di domenica 25 febbraio, intorno alle 13. L'uomo sarebbe arrivato sul posto con la sua auto, trovata parcheggiata poco lontano. Quindi sarebbe sceso, dirigendosi verso i cancelli dell'ambasciata di Israele e in un attimo si è dato fuoco proprio sul prato dove campeggiano centinaia di bandierine di Israele.

Oltre ai servizi di emergenza sanitaria e alla polizia, sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco. Gli agenti della divisione in uniforme dei servizi segreti americani hanno chiesto anche una immediata perquisizione anti esplosivi della vettura dell'uomo che è stata effettuata dalla polizia metropolitana di Washington. Gli artificieri hanno controllato l'auto sospetta ma non hanno trovato materiali pericolosi.

"Un maschio adulto è stato trasportato dai vigili del fuoco e dai servizi di emergenza sanitaria in un ospedale locale dove rimane in condizioni critiche. Stiamo lavorando con le altre agenzie di sicurezza per indagare sull'incidente" spiegano dalla polizia locale.

Al momento non è stata chiarita l'identità del ferito e la motivazione del terribile gesto ma un incidente simile si è verificato a dicembre, quando un manifestante filo-palestinese si è dato fuoco davanti al consolato israeliano ad Atlanta.