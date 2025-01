Uomo accoltella persone a caso nel centro di Denver: uccisa una donna , altre due ferite

video suggerito

A cura di Davide Falcioni

Un uomo di 24 anni è stato arrestato a Denver, negli Stati Uniti, in relazione a una serie di accoltellamenti che hanno causato la morte di due persone e il ferimento di altre due. Tra le vittime figura Celinda Levno, assistente di volo di 71 anni residente in Arizona, uccisa mentre si trovava in città durante una sosta lavorativa.

I fatti sono avvenuti sabato sera nel cuore del centro della capitale del Colorado, dove un uomo ha accoltellato tre persone. Una donna è morta e due sono rimaste ferite nell’attacco. La polizia di Denver ha inoltre dichiarato di stare indagando su altri due accoltellamenti nella stessa area, che potrebbero essere collegati ai precedenti. American Airlines ha confermato che Celinda Levno, assistente di volo con base a Phoenix, è tra le vittime. La compagnia aerea ha espresso il proprio cordoglio in una nota ufficiale: "Siamo devastati dalla perdita della nostra collega, vittima di un crimine insensato. Sosteniamo la sua famiglia, i suoi cari e i suoi colleghi in questo momento difficile".

Levno, apprezzata per la sua gentilezza e il suo amore per gli animali, era anche un’abile musicista. "Era una donna straordinaria che metteva sempre gli altri al primo posto", ha ricordato Josephine Dale, una sua cara amica. "Il suo amore per i cavalli continuerà a vivere attraverso di noi".

Ieri, la polizia ha annunciato l’arresto di Elijah Caudill, 24 anni, accusato di omicidio e tentato omicidio. Secondo i registri del tribunale, Caudill aveva un passato criminale con precedenti per aggressione, violenza sessuale e altri reati minori.

La tragedia ha lasciato un segno profondo non solo tra i colleghi e amici delle vittime, ma anche nella comunità locale. L'Associazione dei Professionisti degli Assistenti di Volo ha rilasciato un comunicato per ricordare Levno: "Celinda sarà sempre ricordata per la sua dedizione e il suo amore per gli altri. È una perdita insensata che ci colpisce tutti". Le indagini proseguono per determinare eventuali collegamenti tra gli accoltellamenti e stabilire un quadro più chiaro dei fatti.