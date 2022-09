Una telefonata improvvisa mentre era in Scozia, così Carlo ha saputo che la Regina stava per morire L’attuale Re e la principessa Anna, che erano già in Scozia, sono stati gli unici due membri della famiglia reale a riuscire ad arrivare al capezzale della Regina prima che morisse.

Una telefonata improvvisa mentre era in una antica residenza scozzese di sua proprietà, la Dumfries House, per accompagnare la consorte Camilla, impegnata in una intervista. Così il nuovo sovrano britannico, Re Carlo III, ha scoperto che la Regina Elisabetta II stava per morire.

La rivelazione arriva da Jack Royston, corrispondente principale di Newsweek per la casa reale inglese che lo ha appreso dalla collega Jenna Bush Hager che avrebbe assistito direttamente alla scena.

Nel giorno della Morte della Regina, Camilla infatti stava per registrare un'intervista con la figlia dell'ex presidente degli Stati Uniti George Bush quando un servitore è stato visto correre per i corridoi e le sale in cerca di Carlo per passargli un telefono e soprattutto una importantissima telefonata che arrivava dal castello di Balmoral, dimora estiva della Sovrana.

"Carlo e Camilla erano a Dumfries House. Camilla stava effettivamente per registrare un'intervista con Jenna Bush Hager, che ha detto di aver sentito qualcuno correre nel corridoio" ha rivelato Royston nel corso del programma televisivo The Royal Beat, aggiungendo: "Carlo ha risposto a una chiamata, tutto si è fatto silenzioso e le è stato chiesto di tacere".

Erano da poco passate le 12 dell'8 settembre scorso e al futuro Re veniva comunicato l'improvviso aggravarsi delle condizioni della madre e Regina. Una notizia che ha spinto Carlo e Camilla a partire subito per correre al capezzale della Regina.

Poco dopo, mentre l'elicottero di Carlo veniva fatto decollare dalla sua tenuta nell'East Ayrshire per raggiungere Balmoral, il mondo intero veniva messo a conoscenza delle precarie condizioni di salute della Regina con una dichiarazione di Buckingham Palace in cui si rivelava che i medici della regina erano "preoccupati per la salute di Sua Maestà".

La Regina Elisabetta è morta lo stesso pomeriggio all'età di 96 anni con Carlo al suo capezzale. L'attuale Re e la principessa Anna, che erano già in Scozia per altri motivi, sono stati gli unici due membri della famiglia reale a riuscire ad arrivare al capezzale della Regina prima che morisse. In serata quel giorno era arrivato infine l'annuncio ufficiale al mondo della sua scomparsa.