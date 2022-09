Una polmonite misteriosa ha ucciso 3 persone in Argentina (e non è Covid) Una polmonite misteriosa è stata individuata in Argentina dove ha ucciso tre persone. Sono nove in tutto i pazienti ai quali è stata diagnosticata. L’Oms sta monitorando l’epidemia.

A cura di Chiara Ammendola

Sono tre le persone uccise in Argentina da una polmonite misteriosa la cui origine è sconosciuta. Ad annunciarlo è Luis Medina Ruiz il ministro della Salute della provincia argentina di Tucuman che spiega: “Siamo tutti in allerta”. Al momento sono nove i pazienti ai quali è stata diagnosticata.

“I pazienti hanno in comune una grave condizione respiratoria con polmonite bilaterale e compromissione delle radiografie molto simili al Coronavirus. Ma questo è escluso – ha continuato Ruiz in conferenza stampa – siamo tutti in allerta, per questo stiamo rilasciando guide alle unità di terapia intensiva pubbliche e private qualora si trovassero a curare pazienti che presentano questi sintomi, soprattutto per fare una corretta diagnosi con tutti i protocolli e DPI necessari, come raccomandato per tutti i pazienti con patologie respiratorie”.

Luis Medina Ruiz, ministro della Salute della provincia argentina di Tucuman

Dunque non si tratta di Covid-19, ma nemmeno di influenza e Hantavirus o di appendici di legionella. Tutti i pazienti ai quali è stata diagnosticata questa polmonite sono stati sottoposti ad analisi specifiche presso l’Istituto Malbran di Buenos Aires, mentre il centro di Tucuman dove sono stati individuati i casi, Luz Médica, una clinica privata nella città di San Miguel de Tucuman, è stato posto in isolamento.

Il paziente zero è stato identificato in una donna di 70 anni che è stata ricoverata presso Luz Médica per un'operazione di routine, prima di sviluppare un'infezione polmonare lo scorso 18 agosto. In seguito sono morti un medico e un'infermiera, mentre la paziente che per prima ha mostra i sintomi è morta lo scorso giovedì. Intanto sono stati individuati altri 9 pazienti, di cui quattro sono ricoverati in terapia intensiva, mentre altri tre sono in trattamento ambulatoriale.

L'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) e il Centro europeo per il controllo delle malattie (ECDC) stanno entrambi monitorando l'epidemia.