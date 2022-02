Una nave mercantile carica di Porsche e auto di lusso va a fuoco al largo delle Azzorre Un’imbarcazione con a bordo almeno 4mila veicoli di lusso ha preso fuoco a largo delle Azzorre, nel mezzo dell’Atlantico. Salvo l’equipaggio composto da 22 marinai. Le automobili, invece, sono andate distrutte.

A cura di Gabriella Mazzeo

foto via Twitter

Trasportava migliaia di veicoli, tra cui 1.100 Porsche, la nave mercantile che ha preso fuoco al largo delle coste delle Azzorre nella giornata di giovedì 17 febbraio. I membri dell'equipaggio sono riusciti a lasciare la nave senza gravi conseguenze. La Felicity Ace era partita da Emden, in Germania, il 10 febbraio scorso. La destinazione della nave era Davisville, in Rhode Island, e avrebbe dovuto raggiungerla nella giornata di mercoledì. La nave però ha preso fuoco a circa 200 metri dall'isola di Teceira, nelle Azzorre. A soccorrere i 22 membri dell'equipaggio, le autorità portoghesi.

A bordo della Felicity Ace, andata distrutta, vi erano circa 4.000 veicoli. Un vero e proprio disastro per il gruppo Volkswagen che aveva affidato all'imbarcazione molte delle automobili da consegnare agli showroom degli Usa. L'incidente si verifica in un momento particolarmente difficile per la catena della logistica e dell'approvvigionamento di materie prime causato soprattutto dalla pandemia. Concorrono nelle difficoltà del settore automobilistico anche i tassi di interesse più bassi e gli incentivi del governo che hanno fatto aumentare la domanda nonostante l'impossibilità delle aziende di produrre e rifornire i saloni a pieno ritmo.

Tantissime le auto di lusso o quelle d'epoca che si trovavano a bordo dell'imbarcazione in fiamme in mezzo all'oceano. Gli acquirenti sono stati informati con una e-mail. Nessun altro aggiornamento per i clienti in attesa. Altre 1.100 automobili andate di strutte erano di produzione Porsche. Il portavoce dell'azienda ha invitato i clienti a far presente la loro situazione al loro rivenditore. "Per adesso tutti i nostri pensieri sono con l'equipaggio che fortunatamente sta bene – ha riferito il portavoce dell'azienda -. Ci preoccuperemo di quanto accaduto alle auto nelle prossime ore".