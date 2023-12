Un deputato di ultradesta polacco ha spento con l’estintore la lampada ebraica accesa in parlamento Bufera sul deputato polacco di estrema destra Grzegorz Braun che con un estintore ha spento nel Parlamento di Varsavia le candele di Hanukkah, accese la festa ebraica che commemora la conquista di Gerusalemme: “Scandaloso”.

Ha preso un estintore e ha spento, azionandolo, le candele di Hanukkah, accese nel Parlamento per la festa ebraica che commemora la conquista di Gerusalemme e la consacrazione di un nuovo altare nel Tempio.

È bufera sul deputato polacco Grzegorz Braun, del partito di estrema destra Confederazione Libertà e Indipendenza, che nelle scorse ore si è reso protagonista di questo episodio che, con tanto di video, ha fatto il giro del mondo.

Il gesto è stato trasmesso in diretta dalle tv che seguivano la seduta durante la quale i deputati ponevano le domande al nuovo premier Donald Tusk che ieri ha presentato le linee guida del suo governo.

Il filmato mostra infatti Braun afferrare un estintore, attraversare l'atrio del Parlamento a Varsavia fino al punto in cui si trovano le candele, poi sprigionare una nuvola bianca di sostanza antincendio – che ha costretto gli agenti della sicurezza ad evacuare tutta l'area.

Grzegorz Braun (Wikimedia).

Poi è salito sul podio dell'Aula e si è giustificato: "Non può esserci posto qui per atti di culto talmudico razzista, tribale e selvaggio. Lei non è a conoscenza del messaggio e del contenuto di questo atto innocentemente chiamato Hanukkah. Io mi sto limitando a ripristinare la situazione, la normalità e l’equilibrio, ponendo fine agli atti di trionfalismo satanico, talmudico e razzista, perché questo è il messaggio di queste vacanze".

Per tutta risposta il presidente Szymon Holownia lo ha escluso dalla seduta e ha detto che avrebbe informato i pubblici ministeri delle sue azioni, definendo quanto successo "assolutamente scandaloso". Anche il neo primo ministro Donald Tusk ha definito l'incidente una vergogna e ha affermato che nulla del genere dovrà più ripetersi.

Braun, invece, che già in passato disse che esiste un complotto per trasformare la Polonia in uno "Stato ebraico", ha lasciato l’aula, stringendo la mano ad altri parlamentari di estrema destra. Verrà sanzionato con la perdita di metà del suo stipendio per tre mesi.