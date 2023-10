UK, ucciso bimbo di 18 mesi, sul corpo 70 ferite: accusati di omicidio la madre e il patrigno Alfie P., un bambino inglese di 18 mesi, è stato presumibilmente ucciso dai genitori che volevano “dargli una lezione”. La morte risale al novembre del 2020.

A cura di Davide Falcioni

Alfie P., un bambino inglese di 18 mesi, è stato presumibilmente ucciso dai genitori che volevano "dargli una lezione" e che erano soliti punirlo per le ragioni più disparate. Il delitto è stato commesso nel novembre del 2020 in una roulotte e sul corpo del piccolo sono state trovate oltre settanta ferite. Sotto processo, con l'accusa di omicidio, sono finiti Jack Benham, 34 anni, e Sian Hedges, 26 anni. I due, secondo quanto emerso nel corso delle indagini, hanno causato al piccolo "una miriade d contusioni". Nel suo sangue, inoltre, sono state trovate tracce di cocaina, sostanza che i genitori avevano certamente assunto la notte del delitto.

Jennifer Knight, procuratore della Maidstone Crown Cour, ha dichiarato nel corso dell'ultima udienza che Hedges e Benham erano soliti maltrattare il bambino. Un mese prima della morte del piccolo, ad esempio, la coppia si era scambiata dei messaggi in cui Benham sembrava suggerire a Hedges di mordere suo figlio dopo che lui lo aveva morso lei. In altri messaggi, Benham, che non era il padre biologico di Alfie, ha definito il bimbo un "piagnucolone" e "il tuo piccolo stronzo", dicendo che l'avrebbe picchiato dopo aver spento il riscaldamento nella sua roulotte.

La Knight ha detto che gli imputati erano "entrambi d'accordo nel impartire una sorta di ‘disciplina' aggressiva e violenta ad Alfie" nella notte tra il 27 e il 28 novembre 2020, cosa che "ha provocato la sua morte". Il piccolo venne picchiato e ridotto in fin di vita. Trasportato all'ospedale Queen Elizabeth Queen Mother di Margate, venne dichiarato morto poche ore dopo il ricovero. Sia Benham che Hedges hanno negato di aver ucciso il piccolo, ma non sono riusciti a spiegare come Alfie si sia procurato le ferite.