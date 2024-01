Ucraina, Zelensky invita Trump a Kiev, ma a una condizione: “Deve fermare la guerra in 24 ore” Il presidente ucraino tira in ballo una vecchia dichiarazione dell’ex presidente e replica pubblicamente: “È il benvenuto ma penso che non possa porre fine alla guerra in 24 ore senza dare la nostra terra a Putin”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Biagio Chiariello

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Guerra in Ucraina ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Volodymyr Zelensky ha invitato Donald Trump a Kiev. Ma a una condizione: il tycoon newyorkese, in corsa per una probabile seconda nomination alle Presidenziali USA di novembre, deve dimostrare di essere in grado di fermare la guerra con la Russia entro 24 ore, come aveva promesso una volta. Il presidente dell'Ucraina ha chiamato in causa l'ex omologo statunitense nel corso di un'intervista rilasciata all'emittente britannica Channel 4. Allo stesso tempo, Zelensky ha elogiato l'attuale numero uno della Casa Bianca, Joe Biden, per aver visitato l’Ucraina all’inizio di quest’anno.

"Penso che abbia capito alcuni dettagli che si possono capire solo stando qui. Quindi invito il presidente Trump (a fare altrettanto)", ha dichiarato Zelensky riferendosi a Trump. "È il benvenuto se viene qui, ma penso che non possa porre fine alla guerra in 24 ore, senza dare la nostra terra a Putin", ha affermato Zelensky.

"Se può venire qui, avrò bisogno di 24 minuti – sì, 24 minuti… per spiegare al presidente Trump che non può gestire questa guerra. Non può portare la pace a causa di Putin", ha quindi punzecchiato il presidente ucraino, mettendo in dubbio le affermazioni di The Donald in anche in un'intervista con Meet the Pres della NBC andata in onda la scorsa domenica.

Intervistato da Fox lo scorso giugno, Trump aveva sostenuto: "Troverei un accordo in 24 ore. Direi una cosa a Zelensky e una cosa a Putin. Farei un accordo molto rapidamente e questo fermerebbe la distruzione. Entrambi hanno punti deboli ed entrambi hanno punti di forza. Ed entro 24 ore quella guerra sarà risolta", aveva tuonato il repubblicano.

"Forse Donald Trump ha una vera idea e può condividerla con me", ha aggiunto Zelensky durante l'intervista, che è andata in onda ieri sera.

Intanto, la guerra in Ucraina continua. Il consigliere di Zelensky, Mykhailo Podoliak, ha evidenziato che "il problema in questa fase della guerra è che il numero di armi, droni e granate non è distribuito in modo uniforme fra i due schieramenti".