Ucraina, verso controffensiva vicino Kherson. Ma Zelensky avverte: “Non possiamo abbandonare Bakhmut” Ultimi aggiornamenti sulla guerra in Ucraina di oggi, lunedì 24 aprile 2023: secondo gli esperti dell’ISW, Kiev si prepara alla controffensiva a Kherson dopo aver saltato il fiume Dnepr. I russi annunciano di aver respinto attacco con drone su Sebastianopoli in Crimea. Oggi il ministro degli Esteri, Lavrov, presiederà la riunione del Consiglio di Sicurezza dell’Onu: polemiche.

A cura di Ida Artiaco

Mentre continuano gli attacchi russi su gran parte dell'Ucraina Sud-Orientale, le truppe di Kiev si starebbero preparano per una controffensiva nella zona di Kherson. È quanto hanno spiegato gli esperti dell'Istituto per lo studio della Guerra (ISW), il think thank americano che analizza le dinamiche della guerra, secondo i quali alcuni uomini delle forze ucraine avrebbero saltato il fiume Dnepr e fissato avamposti.

Secondo l'ISW queste avanguardie starebbero già combattendo alla periferia di Oleshky, zona che sembrava impossibile da espugnare. Lo scorso autunno le forze russe si erano ritirate dalla città di Kherson concentrandosi sulla riva sinistra del fiume, in una zona che sembrava fino alle ultime ore difficile da raggiungere.

Bombardata la regioni du Sumy, nuovo attacco a Nikopol

Ma gli attacchi russi non si fermano altrove. Le forze russe hanno infatti attaccato di nuovo, nella notte, la città di Nikopol, nella regione di Dnepropetrovsk (sud-est), senza provocare feriti o vittime: lo ha reso noto su Telegram il capo dell'amministrazione militare regionale, Sergey Lysak, come riporta Ukrinform, dopo che ieri pomeriggio le truppe russe avevano attaccato con i droni la città ferendo tre persone.

I russi hanno bombardato anche le comunità di Khotin e Bilopillia nella regione di Sumy. Lo ha scritto su Telegram l'amministrazione militare regionale di Sumy, citata sempre da Ukrinform. In entrambi i casi non ci sono state vittime. Esplosioni sono state udite anche a Zaporizhzhia durante la notte.

Dal canto loro, le forze armate russe sostengono di aver respinto un attacco condotto con un drone contro la città portuale di Sebastianopoli, in Crimea. Lo ha scritto su Telegram il governatore filo russo Mikhail Razvozhaev. "Secondo le ultime informazioni un drone di superficie è stato distrutto. Il secondo è esploso da solo", ha scritto, aggiungendo che "ora la città è tranquilla ma tutte le forze e i servizi restano in allerta".

Zelensky avverte: "Non possiamo abbandonare Bakhmut"

Tuttavia, tra i punti caldi della guerra c'è ancora Bakhmut, dove sono in corso feroci battaglie. Per questo il presidente ucraino Zelensky, nel corso di una intervista rilasciata ad al-Arabiya, ha avvertito che non si "può rinunciare a tenere Bakhmut, poiché la sua conquista potrebbe essere un punto d'appoggio alla Russia per avanzare su Kramatorsk e Sloviansk".

"È impossibile per noi rinunciare a Bakhmut perché questo aiuterebbe ad espandere il fronte e darebbe alle forze russe e alla Wagner la possibilità di impadronirsi di altre nostre terre", ha aggiunto, chiarendo che se la Russia prendesse Bakhmut, ciò potrebbe fungere da trampolino di lancio per avanzare su due città più grandi nella regione di Donetsk, Kramatorsk e Sloviansk.

Oggi riunione del Consiglio di Sicurezza presieduto da Lavrov

Ma oggi gli occhi saranno puntati anche su New York, dove il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov presiederà la riunione del Consiglio di Sicurezza dell'Onu incentrata sulla difesa dei principi della Carta fondante delle Nazioni Unite, un patto designato in parte per prevenire le guerre. Imbarazzo al Palazzo di vetro.

"Ci stanno prendendo in giro – ha commentato a Politico un alto esponente dell'amministrazione Usa riferendosi ai russi – stanno scegliendo argomenti che riguardano quello che stanno facendo in guerra, e vogliono spostare la narrazione. Ma non ci cascheremo".