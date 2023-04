Ucraina, missili e droni russi contro Sud-Est del Paese. 3000 evacuati a Belgorod per ordigno inesploso Aggiornamento sulla guerra in Ucraina di oggi, domenica 23 aprile: attacchi con missili e droni sulle città sud-orientali di Sloviansk e Nikopol, ma le battaglie più feroci restano quelle che si stanno combattendo a Bakhmut e Marinka. Tremila evacuati dalla russa Belgorod. Mosca avvia campagna di reclutamento per volontari attraverso appelli a “veri uomini”.

Continua ad essere alta la tensione tra Russia e Ucraina. Nella notte un missile russo ha danneggiato alcune strutture residenziali in Donetsk, mentre droni sono stati lanciati sulla città meridionale di Nikopol. Intanto, dalla città di Belgorod, al confine tra i due paesi, è cominciata l'evacuazione di circa tremila persone dopo che un ordigno inesploso è stato rinvenuto qualche giorno fa dopo lo sgancio accidentale di una bomba.

Missili e droni sull'Est e il Sud dell'Ucraina

Le forze russe hanno lanciato nella notte un altro attacco missilistico contro la città di Sloviansk, nella regione di Donetsk. "Questa volta, un missile S-300 ha colpito il microdistretto di Lesnoy vicino a una cava. Diverse case sono state danneggiate", ha scritto il capo dell'Amministrazione militare regionale, Vadim Lyakh su Facebook sottolineando che non ci sono stati feriti o vittime.

Le forze russe, inoltre, sempre questa mattina hanno lanciato un attacco con droni contro la città di Nikopol, nell'Ucraina meridionale: lo ha reso noto su Telegram il capo dell'amministrazione distrettuale, Yevgeny Yevtushenko, senza fornire dettagli. "Nikopol – uso di droni. Rimanete negli edifici!", ha scritto Yevtushenko. I russi avevano già colpito il distretto di Nikopol, nella regione di Dnipropetrovsk, con un drone nella tarda serata di ieri.

Tremila evacuati dalla città russa di Belgorod

Tensione anche nella città russa di Belgorod, dove tremila persone sono state evacuate dalle loro case dopo che è stato trovato un esplosivo inesploso giorni dopo che la Russia ha sganciato accidentalmente una bomba sulla stessa città, danneggiando case e ferendo diverse persone.

Non è chiaro se la bomba provenga dallo stesso aereo, un caccia russo Sukhoi-34. La città si trova vicinissima all'Ucraina, a circa 40 km (25 miglia) dal confine. Esperti militari hanno deciso di "neutralizzare" l'esplosivo in un campo di addestramento, ha scritto il governatore della regione di Belgorod, Vyacheslav Gladkov su Telegram e per questo tutti i residenti della zona sono stati allontanati in via precauzionale.

Le battaglie più feroci a Bakhmut e Marinka

Tuttavia, solo ieri le forze ucraine hanno respinto ieri 58 offensive russe ed hanno effettuato otto attacchi su aree occupate da truppe nemiche, come ha reso noto lo Stato Maggiore delle forze armate ucraine nel suo rapporto quotidiano, secondo cui la probabilità di ulteriori attacchi missilistici e aerei in tutto il Paese rimane alta.

"Il nemico sta concentrando i suoi sforzi principali sulla conduzione di azioni offensive nelle direzioni Bakhmut, Avdiivka e Marinka – sottolinea il rapporto -. Cinquantotto attacchi nemici sono stati respinti. Le battaglie più feroci continuano per (la conquista di) Bakhmut e Marinka".

Mosca avvia campagna di reclutamento volontari

Intanto, il ministero della Difesa russo ha lanciato una nuova grande campagna per il reclutamento di volontari da inviare al fronte, con annunci sui social media, cartelloni pubblicitari e in tv. È quanto ha scritto il ministero della Difesa britannico nel suo aggiornamento quotidiano di intelligence sugli sviluppi della guerra in Ucraina.

La nuova campagna fa leva sull'orgoglio maschile delle potenziali reclute, si legge nel rapporto pubblicato su Twitter, attraverso appelli ai "veri uomini", oltre a sottolineare i vantaggi finanziari dell'arruolamento.

La notizia arriva mentre le squadre di ricerca ucraine affermano di aver recuperato i corpi di centinaia di soldati ucraini morti, insieme a un numero simile di russi, che intendono rimpatriare.