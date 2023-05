Ucraina, sirene ed esplosioni a Kiev: Zelensky parteciperà al G7 a Hiroshima Sirene ed esplosioni a Kiev e in altre città dell’Ucraina. Il presidente ucraino Zelensky parteciperà al G7 a Hiroshima e avverte: “Le brigate offensive si stanno preparando”.

A cura di Chiara Ammendola

Sirene antiaeree ed esplosioni nella notte a Kiev e in gran parte dell'Ucraina. Gli attacchi sono proseguiti questa mattina in diverse regioni ucraine, tra cui Kriviy Rih nella zona centrale del Paese, Rivne e Lutsk nell'ovest. Intanto arriva la conferma della presenza del presidente ucraino Volodymir Zelensky ad Hiroshima, per il summit del G7.

Nella serata di ieri su Telegram, l'esercito ucraino aveva preannunciato un possibile attacco da parte delle forze russe con missili ipersonici Kinzhal. Nella notte allarmi antiaerei sono risuonati in tutta l'Ucraina e in alcune aree sono state segnalate esplosioni: il capo dell'amministrazione militare di Kiev ha affermato che le forze russe hanno inviato diverse ondate di droni verso la capitale e si tratta del decimo attacco questo mese e il secondo in meno di 24 ore .Gli attacchi sono andati avanti anche questa mattina all'alba, soprattutto a Kiev.

“Questa tattica del Cremlino è un tentativo di sopraffare le nostre forze antiaeree e di esercitare pressioni psicologiche sui civili. Non succederà", ha scritto su Telegram Serhiy Popko aggiungendo che tutti i droni "sono stati distrutti dalle nostre difese antiaeree". Secondo l'agenzia di stampa russa Tass, le forze ucraine hanno lanciato otto missili grad sulla città di Donetsk controllata dai russi dopo la mezzanotte.

La difesa aerea ucraina ha annunciato di aver distrutto 19 droni e missili sui 28 lanciati venerdì mattina: “Tre missili lanciati dal Mar Nero e 16 droni sono stati abbattuti. I bombardamenti continuano su base quasi quotidiana”, ha detto alla televisione ucraina il portavoce dell'aeronautica militare ucraina Yuriy Ihnat. "Non tutti i bersagli sono stati colpiti", ha aggiunto.

Intanto è giunta la conferma che il presidente Zelensky prenderà parte al vertice di Hiroshima. Lo ha confermato Oleksiy Danilov, segretario del Consiglio per la sicurezza e la difesa nazionale, all'emittente televisiva pubblica ucraina. "Lì si decideranno questioni molto importanti ed è quindi la presenza del nostro presidente assolutamente essenziale per difendere i nostri interessi”, ha detto Danilov che ha così confermato le indiscrezioni circolate questa mattina sulla partecipazione del capo dello Stato ucraino al summit.

Lo stesso leader ucraino nel consueto discorso alla nazione diffuso nella serata di ieri ha evocato l'inizio della controffensiva: “Ci stiamo preparando – ha detto – non è il momento di fornire dettagli ma le brigate offensive stanno andando bene”.