Ucraina, respinto attacco russo con droni su Kiev. Zelensky atterra in Giappone per partecipare al G7 Aggiornamenti sulla guerra in Ucraina di oggi, sabato 20 maggio: sventato attacco russo con droni su Kiev, allarme aereo sulla Capitale dalla mezzanotte di ieri. Nove feriti dopo bombardamento su Zaporizhzhia ma per l’Intelligence inglese l’obiettivo più importante per Mosca resta Bakhmut. Oggi Zelensky al G7 a Hiroshima.

A cura di Ida Artiaco

Notte di paura a Kiev, dove è stato lanciato un allarme aereo nella serata di ieri e dove, secondo quanto confermato dalle autorità, è stato sventato un attacco russo con droni.

Il capo dell'ufficio del presidente, Andriy Yermak, ha chiesto ai cittadini di non trascurare il pericolo intorno alle mezzanotte di ieri. "La difesa aerea sta operando intorno allo spazio aereo di Kiev. Rimanete nei rifugi fino alla fine dell'attacco", hanno avvertito le autorità.

Poi, alle prime luci di questa mattina l'Aeronautica militare ucraina ha fatto sapere che sono stati 18 i droni russi abbattuti dalle forze locali sui cieli della Capitale la notte scorsa, come riporta il Kyiv Independent. "Dopo la mezzanotte, gli occupanti russi hanno attaccato l'ucraina da nord con 18 droni d'attacco Shahed-136/131, diretti nella regione di Kiev – hanno affermato i militari -. Sono stati tutti distrutti dalle forze e dai mezzi del Centro di comando aereo dell'Aeronautica Militare".

Bombe russe su Zaporizhzhia: 9 feriti

Nove civili sono rimasti feriti in seguito ai bombardamenti russi di ieri nella regione di Zaporizhzhia: lo ha reso noto su Telegram il capo dell'amministrazione militare regionale, Yurii Malashko, come riporta Ukrinform. I feriti sono stati segnalati a Mala Tokmachka, Tavriiske e Verkhnia Tersa. Secondo i dati dell'Amministrazione militare, le truppe russe hanno lanciato ieri 92 attacchi in 16 insediamenti della regione.

Due civili, inoltre, sono stati uccisi e altri due sono rimasti feriti nei bombardamenti russi di ieri che ci sono stati anche nella regione di Donetsk, nell'est dell'Ucraina. "Il 19 maggio 2023 i russi hanno ucciso due civili nella regione di Donetsk, per la precisione a Chasiv Yar. Altre due persone sono rimaste ferite", ha scritto su Telegram il capo dell'amministrazione militare regionale, Pavlo Kyrylenko.

Intelligence Gb: "Per Mosca Bakhmut è ancora l'obiettivo più importante"

Tuttavia, è probabile che i vertici russi continuino a considerare la cattura di Bakhmut come l'obiettivo di guerra immediato più importante, che consentirebbe loro di rivendicare un certo grado di successo nel conflitto: lo scrive il ministero della Difesa britannico nel suo aggiornamento quotidiano di intelligence.

Negli ultimi quattro giorni, la Russia ha molto probabilmente dispiegato diversi battaglioni per rinforzare il settore della città contesa, si legge nel rapporto pubblicato su Twitter. Ciò segue i guadagni tattici realizzati dalle forze ucraine a metà maggio sui fianchi di Bakhmut, nella regione di Donetsk, nonché i dubbi espressi pubblicamente sull'impegno delle forze del Gruppo Wagner a continuare a combattere in questo settore.

Zelensky a Hiroshima per il G7: "Oggi pace più vicina"

Intanto, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è atterrato ad Hiroshima, in Giappone, con un aereo francese partito dall'aeroporto di Gedda, in Arabia Saudita, dove ha partecipato al vertice della Lega Araba. Il presidente ucraino presenzierà di persona all'ultimo giorno del summit dei leader, tra cui anche Joe Biden, che ieri aveva annunciato la decisione definita storica del via libera all'addestramento dei piloti ucraini dei cacci F-16.

"Giappone. G7. Incontri importanti con partner e amici dell'Ucraina. Sicurezza e cooperazione rafforzata per la nostra vittoria. La pace diventerà più vicina oggi", ha scritto il presidente ucraino su Twitter dopo essere atterrato a Hiroshima.