Ucraina, raid russo su stazione: “22 morti e decine di feriti, tra le vittime un bambino di 11 anni” Una ventina di persone sono rimaste uccise in un bombardamento russo della stazione ferroviaria di Chaplyne nella regione di Dnipropetrovsk. Zeklensky: “Chaplyne è il nostro dolore oggi”.

A cura di Susanna Picone

Foto diffusa dal ministro Kuleba

Almeno 22 persone uccise in Ucraina nel corso di un attacco missilistico russo alla stazione ferroviaria di Chaplyne nella regione di Dnipropetrovsk nel giorno in cui Kiev festeggiava l'Indipendenza. Tra le vittime ci sarebbe anche un bambino di 11 anni e i feriti sarebbero almeno una cinquantina.

La denuncia dell’ennesimo orrore della guerra in Ucraina arriva dal presidente Volodymyr Zelensky. "Le operazioni di ricerca e salvataggio alla stazione ferroviaria vanno avanti, metteremo gli occupanti davanti alle loro responsabilità per tutto quello che hanno fatto e di sicuro li spingeremo fuori dalla nostra terra. Nemmeno una macchia di tutto questo male resterà nella libera Ucraina”, così in un video pubblicato su Facebook dopo l'attacco alla stazione, che si trova a circa 100 chilometri a est della città di Zaporizhzhia.

Cinque persone sarebbero morte bruciate in un’auto durante l’attacco. "Chaplyne è il nostro dolore oggi. In questo momento, ci sono 22 morti, cinque dei quali bruciati in macchina, un adolescente di 11 anni è morto, un missile russo ha distrutto la sua casa", le parole di Zelensky dopo aver aggiornato il bilancio del raid.

"Cos'altro serve perché il mondo riconosca questo finto Paese come terrorista? Non dimenticheremo. Non perdoneremo”: ha commentato, riferendosi all’attacco, il presidente del Parlamento ucraino, Ruslan Stefanchuk, confermando anche la presenza di un bambino tra le vittime. Il ministro degli esteri ucraino Dmytro Kuleba ha postato le foto del raid russo su Twitter.

"Inorridito dall'attacco missilistico alla stazione che ha ucciso e ferito molti civili nel giorno dell'indipendenza dell’Ucraina”, ha scritto il presidente del Consiglio europeo Charles Michel. "I nostri pensieri vanno alle famiglie delle vittime – ha aggiunto – . I crimini di guerra non rimarranno impuniti”.

Condanna per l’accaduto è arrivata anche dal segretario di stato americano, Antony Blinken: "L'attacco missilistico russo su una stazione ferroviaria piena di civili in Ucraina si adatta a uno schema di atrocità. Continueremo, insieme a partner di tutto il mondo, a sostenere l'Ucraina e cercare la responsabilità per i funzionari russi”, ha scritto su Twitter.