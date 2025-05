video suggerito

Ucraina, Putin non va ai negoziati di Istanbul: non ci sarà neanche Lavrov ma il consigliere Medisky Lo ha comunicato formalmente il Cremlino annunciando la lista dei membri della delegazione russa scelta dal Presidente Putin. A guidarla l’ex ministro della Cultura e attuale consigliere di Putin Vladimir Medinsky. Intanto un funzionario statunitense ha comunicato che neanche Trump andrà in Turchia. Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi

A cura di Antonio Palma

Vladimir Putin non va a i colloqui di pace sull’Ucraina di Istanbul in programma giovedì. Lo ha comunicato formalmente il Cremlino questa sera dopo diverse voci che si sono susseguite nel corso del giorno. Alle trattative di pace non andrà nemmeno il ministro degli esteri Lavrov ma solo una delegazione scelta direttamente dal Presidente russo e guidata dall'ex ministro della Cultura e attuale consigliere di Putin Vladimir Medinsky.

Come annunciato dal Cremlino, a completare la squadra che rappresenterà la parte russa nei prossimi negoziati con l'Ucraina a Istanbul ci saranno anche il viceministro degli Esteri Mikhail Galuzin e i vertici delle forze armate rappresentate dal capo della direzione principale dello Stato maggiore delle Forze armate russe Igor Kostyukov e dal viceministro della Difesa Alexander Fomin. A guidare il team Medinsky che ebbe un ruolo di primo piano anche negli ultimi negoziati diretti nel 2022.

Mosca ha spiegato che la delegazione russa prevede di discutere a Istanbul sia questioni tecniche che politiche. Il viceministro degli Esteri russo Sergej Rjabkov inoltre ha dichiarato all'agenzia di stampa TASS che Mosca prevede di interagire direttamente con i rappresentanti dell'Ucraina a Istanbul.

Il leader russo ha anche individuato una squadra di esperti per i negoziati diretti con l'Ucraina. Nell'elenco figurano il primo vice capo dell'informazione dello Stato maggiore delle Forze armate della Federazione Russa Alexander Zorin, il vice capo della Direzione presidenziale per la politica statale in ambito umanitario Elena Podobreevskaya, il direttore del secondo dipartimento del Ministero degli esteri russo Alexei Polishchuk e il vice capo della Direzione principale per la cooperazione militare internazionale del Ministero della difesa russo Viktor Shevtsov.

Intanto un funzionario statunitense ha comunicato a Reuters che neanche Trump andrà in Turchia per partecipare ai colloqui diretti tra Russia e Ucraina. A Istanbul invece è arrivato oggi il segretario di Stato Usa, Marco Rubio. Il capo della diplomazia statunitense è arrivato nel Paese dopo avere accompagnato il presidente Donald Trump nelle prime due tappe del suo viaggio in Medio Oriente, in Arabia Saudita e in Qatar.