Ucraina, mamma scrive sulla schiena della figlia nome e data di nascita: “Le servirà se io muoio” Nei primi giorni della guerra una mamma ha scritto nome, cognome e numero di telefono sulla schiena nella figlia spiegando che le servirà nel caso lei dovesse morire.

A cura di Davide Falcioni

Tra le immagini simbolo della guerra tra Russia e Ucraina ce n'è una che sta facendo il giro del web in questi giorni: una bimba ucraina con la schiena nuda con un nome e un telefono scritti sulla pelle in modo che, qualora la madre venisse uccisa, qualcuno sappia l'identità della piccola e la persona a cui affidarla. La fotografia è stata pubblicata dalla mamma della bambina, Sasha Makoviy, sul suo account Instagram insieme a una seconda immagine che mostra un foglietto con le stesse informazioni.

È stata la stessa donna a spiegare, nel post, di aver deciso di scrivere il nome addosso a sua figlia Vera "il primo giorno di guerra", "nel caso ci fosse successo qualcosa e quindi qualcuno l'avrebbe accolta come sopravvissuta". In un'altra foto, Makoviy ha detto che la famiglia ora è al sicuro, ma "ancora non riesco a convincermi a buttare questo foglio spiegazzato della seconda foto dalla tasca della mia tuta". Su Twitter la foto è stata ripresa dalla giornalista del Kyiv Independent Anastasiia Lapatina. "Le madri ucraine stanno scrivendo i contatti dei familiari sui corpi dei loro bambini in caso vengano uccise e il figlio sopravviva. E l'Europa sta ancora discutendo del gas", si legge nel post.

Dal conflitto in Ucraina, che dura da oltre un mese, sono emersi resoconti terrificanti. La scorsa settimana il Guardian ha pubblicato un rapporto in cui si afferma che i bambini sono stati in alcuni casi usati come "scudi umani" dalle forze armate russe mentre tentavano di fuggire dal villaggio di Novyi Bykiv, non lontano da Chernihiv. Il Cremlino, dal canto suo, ha negato tutte le accuse bollandole come fake news.