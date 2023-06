Ucraina, forze russe distruggono diga Kakhovka vicino Kherson: rischio inondazioni, evacuazioni in corso Le ultime notizie di oggi sulla guerra in Ucraina: Le forze russe avrebbero distrutto la diga di Kakhovka, a monte del Dnepr, nell’area di Khershon. Rischio inondazioni e pericolo per centrale nucleare di Zaporizhzhia, la polizia dispone le evacuazioni dei villaggi vicini. Zelensky convoca riunione di emergenza del consiglio di sicurezza: “Terroristi russi”. Scambio di accuse con Mosca.

A cura di Ida Artiaco

Le forze russe hanno fatto saltare in aria la diga della centrale idroelettrica di Kakhovka, a monte del Dnepr, nell'area di Khershon. È quanto hanno reso noto le forze ucraine oggi, aggiungendo che dal bacino è iniziata la fuoriuscita incontrollata di acqua.

"L’entità della distruzione, la velocità e i volumi dell’acqua e le probabili aree di inondazione devono ancora essere chiarite", si legge in un comunicato del comando sud delle forze armate ucraine pubblicato sulla propria pagina Facebook.

Non è mancato lo scambio di accuse con la Russia. Secondo Mosca, infatti, a causare l'attacco sono stati i bombardamenti ucraini, come ha dichiarato il capo del governo della regione di Kherson, Andrey Alekseenko, secondo cui la situazione è sotto controllo e non vi è alcuna minaccia per la vita delle persone.

L'agenzia Unian ha anche pubblicato un filmato che mostra i gravi danni subiti dalla diga, che mettono la valle del Dnepr a rischio di gravi inondazioni. Oleksandr Prokudin, capo dell'amministrazione statale regionale di Kherson, ha già annunciato l'evacuazione degli abitanti della riva destra del Dnepr, mentre la riva sinistra è occupata dalle truppe di Mosca. Vicino c'è anche la centrale nucleare di Zaporizhzhia.

L‘Aiea, l'Agenzia internazionale per l'energia atomica, ha tuttavia affermato che "non c'è nessun rischio immediato per la sicurezza nucleare nell'impianto", anche se "stanno monitorando da vicino la situazione".

Tuttavia, la polizia nazionale ucraina sta sollecitando le evacuazioni e lo spegnimento degli apparecchi elettrici per motivi di sicurezza. "Unità della polizia nazionale e del servizio di emergenza statale della regione di Kherson sono state allertate per allertare ed evacuare la popolazione civile da potenziali zone di inondazione sulla riva destra del fiume Dnepr, vale a dire: i villaggi di Mykolaivka, Olhivka, Lyovo, Tyaginka, Poniativka , Ivanovka, Tokarivka, Poniativka, Prydniprovske, Sadove e in parte la città di Kherson – Korabel Island", si legge in un comunicato ufficiale su Telegram. Nella zona in questione, definita "critica", ci sarebbero almeno 16mila persone.

Ukrhydroenergo, la compagnia idroelettrica statale ucraina, ha confermato che "le forze di occupazione russe hanno fatto saltare in aria la centrale idroelettrica di Kakhovka. Come risultato della detonazione, è stata completamente distrutta. La stazione non può essere ripristinata".

L'allagamento dell'area potrebbe anche complicare i piani per la prevista controffensiva dell'Ucraina nella regione, mentre il presidente Zelensky ha convocato una riunione di emergenza del consiglio di sicurezza e difesa nazionale. "Terroristi russi. La distruzione della diga della centrale idroelettrica di Kakhovka conferma solo per il mondo intero che devono essere espulsi da ogni angolo della terra ucraina. A loro non dovrebbe essere lasciato un solo metro, perché usano ogni metro per il terrore. È solo la vittoria dell'Ucraina che restituirà la sicurezza. E questa vittoria arriverà. I terroristi non potranno fermare l'Ucraina con acqua, missili o altro", ha scritto su Twitter condividendo le immagini del disastro.

Andriy Yermak, capo dell'amministrazione del numero uno di Kiev, ha definito la distruzione da parte della Russia della diga Nova Kakhovka un "ecocidio", aggiungendo che i funzionari nazionali e regionali stanno lavorando per garantire la sicurezza dei residenti locali, e sottolineando che queste azioni "rappresentano anche una minaccia per la vicina centrale nucleare di Zaporizhzhia".

La diga e la sua centrale idroelettrica, costruita nel 1956, erano uno dei più grandi impianti energetici del paese, potendo contenere circa 18 chilometri cubi di acqua e fornendo elettricità a più di 3 milioni di persone.

Come ha sottolineato su Twitter Anton Gerashchenko, consigliere del Ministero degli Affari Esteri ucraino, "le inondazioni derivanti dalla distruzione possono portare a molte morti. Molte persone perderanno le loro case poiché gli insediamenti potrebbero essere allagati. L'evacuazione di massa è già iniziata. È una catastrofe ecologica: decine di migliaia di tonnellate di pesci e una biosfera unica moriranno. I nidi di milioni di uccelli nelle zone umide lungo la riva sinistra del fiume Dnepr sono stati allagati. Il canale della Crimea settentrionale ora si prosciugherà e rimarrà asciutto per molto tempo. Le persone nel sud e in Crimea rimarranno senza acqua potabile".