Ucraina, Kiev sotto attacco: raid nella notte. Oggi a Mosca la parata per il giorno della Vittoria Aggiornamenti sulla guerra in Ucraina di oggi, 9 maggio 2023: raid su Kiev, difesa aera in azione abbatte 15 razzi. Allerta anche in altre regioni. A Mosca tutto pronto per la parata del Giorno della Vittoria.

Kiev sotto attacco per la seconda notte consecutiva. Esplosioni sono state udite nella Capitale, dove i sistemi di difesa aerea sono entrati in azione e non solo. L'allerta antiaerea è stata diramata nelle scorse ore in 14 dei 24 oblast del Paese. Intanto, a Mosca è tutto pronto per la grande parata in occasione del Giorno della Vittoria, alle cui celebrazioni parteciperà anche il residente, Vladimir Putin.

Razzi russi abbattuti su Kiev

Le truppe russe hanno lanciato un attacco missilistico su Kiev. Secondo i dati preliminari, un incendio è scoppiato in una casa privata nel distretto di Holosiiv della capitale a causa della caduta di detriti. Al momento, non si ha notizie di feriti.

"Conseguenze preliminari dell’abbattimento di razzi nemici sulla capitale: nel distretto di Holosiivsk, a seguito della caduta di detriti nel cortile di una casa privata, è scoppiato un incendio, nel distretto di Shevchenkivskyi sono stati trovati detriti sulla carreggiata", è stato riferito in una nota. Secondo il Kmva, l’esercito russo ha lanciato 15 razzi, ma — secondo le prime informazioni, i missili sono stati distrutti dal sistema di difesa antiaereo di Kiev.

L'ambasciatore degli Stati Uniti in Ucraina, Bridget Brink, ha condannato l'attacco di questa mattina, scrivendo in un tweet: "L'Ucraina, l'Europa e gli Stati Uniti hanno commemorato ieri la vittoria sulla tirannia. La Russia celebra il 9 maggio con più missili e droni lanciati verso le città ucraine e i civili addormentati".

A Mosca la parata per il giorno della Vittoria

Gli attacchi della scorsa notta sono arrivati il giorno dopo che la Russia aveva ricominciato con gli attacchi su larga scala dopo una pausa che andava avanti da inizio marzo, riferisce Reuters. Intanto, oggi a Mosca è tutto pronto per le celebrazioni del Giorno della Memoria, che segna il 78esimo anniversario della sconfitta della Germania nazista nel 1945.

Si tratta del giorno più significativo del calendario del presidente russo Vladimir Putin, poiché lo ha utilizzato a lungo per raccogliere il sostegno pubblico e dimostrare l'abilità militare del Paese. Alla vigilia della grande parata in programma oggi, il leader russo ha reso omaggio a "coloro le cui imprese senza precedenti sui campi di battaglia e il lavoro disinteressato nelle retrovie hanno permesso di schiacciare gli invasori nazisti e difendere la libertà della loro terra natale".