Ucraina: il concerto di Svyatoslav Vakarchuk nella centrale di Chernobyl Svyatoslav Vakarchuk è uno dei rocker più famosi in Ucraina. È il frontman degli Okean Elzy, band attiva da metà anni Novanta. Dall’inizio della guerra ha viaggiato per il Paese facendo visita alle truppe e cercando di sollevare il morale della sua gente.

A cura di Biagio Chiariello

Svyatoslav Vakarchuk è il frontman degli Okean El’zy, una delle rock band di maggior successo in Ucraina. E ieri 13 maggio si è esibito su un palco sicuramente diverso da quelli a cui sono abituati i suoi fan: la centrale nucleare di Chernobyl. Non è stata la prima iniziativa di questo tipo da parte di Svyatoslav Vakarchuk, musicista popolarissimo nel Paese, che aveva in precedenza suonato in un ospedale di Zaporizhzhia, nel sud-est dell’Ucraina.

Poche ore dopo l’annuncio a fine febbraio della ‘operazione speciale militare' da parte di Vladimir Putin in Ucraina, Vakarchuk si trovava a casa sua a Kiev, dove ha udito le prime esplosioni. "Che incubo. Mi sono svegliato poco prima delle esplosioni. Ero in ansia, non so perché, forse sentivo qualcosa" aveva detto a Rolling Stone.

Nel giro di pochi giorni ha messo assieme una squadra e si è arruolato come tenente dell’esercito. Ha viaggiato per l'Ucraina facendo visita alle truppe, portando rifornimenti alle prime linee, cercando di sollevare il morale della sua gente. "Sono un patriota e ho sempre creduto in questo popolo, ma è stato comunque sorprendente", spiega. "Gli ucraini hanno dimostrato un livello incredibile di coraggio, abilità nel combattere, tempra".

E ieri Vakarchuk ha suonato con i lavoratori della centrale nucleare passata sotto il controllo dei russi, e dopo l’esibizione ha commentato: "Questa è probabilmente la prima esibizione musicale alla centrale di Chernobyl! Lavoratori incredibili: coraggiosi e devoti".