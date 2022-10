Ucraina, genitori muoiono nel bombardamento: bimbo di 8 anni salvato in strada grazie al suo cane Bodhan viveva a Bakhmut, città sotto assedio russo, insieme a sua mamma (incinta al settimo mese), al suo papà e al suo cane Rem. La polizia l’ha trovato che vagava insieme al suo amico a quattro zampe e l’ha salvato. Anche grazie all’animale.

A cura di Biagio Chiariello

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Conflitto in Ucraina ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

La polizia ucraina ha tratto in salvo un bambino di otto anni che vagava da solo per la città sotto assedio di Bakhmut, dopo che un bombardamento russo aveva ucciso in strada i suoi genitori.

La storia del piccolo Bodhan è stata raccontata da Iuliia Mendel, un ex portavoce del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, citata dal Guardian. "Suo padre e sua madre, che era incinta di sette mesi, sono morti in strada durante un attacco di artiglieria russo. Il bambino era rimasto da solo nell'area, che era quasi impossibile da raggiungere", ha scritto.

"Il bimbo viveva in una zona costantemente bombardata dagli invasori. Era quasi impossibile raggiungere il luogo in cui si trovava. Tuttavia, le forze dell'ordine hanno organizzato una spedizione di salvataggio" si legge in una nota della National Police of Ukraine.

“Una parte della strada doveva essere superata a piedi, lasciando un'auto blindata. La polizia ha trovato un bambino che era stato accolto da un vicino. Come si è scoperto, alcuni giorni fa, i genitori l'avevano lasciato alle cure di un amico per andare al funerale del loro parente. In quel momento, una granata è esplosa nelle vicinanze: i coniugi sono morti", ha detto la polizia.

I corpi della donna incinta e del marito giacciono per strada per diversi giorni. Non potevano essere portati via e seppelliti a causa dei continui bombardamenti. Quando il bambino ha saputo che i suoi genitori erano morti, è fuggito. Ha preso una bicicletta ed è andato dove si trovavano i corpi dei suoi genitori. La polizia lo ha trovato e l'ha aiutato a fare le valigie, dopodiché è stato portato in una zona sicura e nutrito.

Le forze dell'ordine hanno aggiunto di essere stati "aiutate" dal cane Rem, che in qualche modo ha calmato il bambino. Bodhan "vivrà al sicuro, sua zia lo porterà a casa sua", ha detto la polizia.